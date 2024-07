Přesun do Otrokovic se začal realizovat už v minulé sezoně. Prioritou šikovného útočníka v první řadě bylo setrvání skáčka v MSFL.

„Nějaké náznaky proběhly už dříve. Byl jsem však v Hranicích, hlavně jsem pomýšlel na záchranu. To se bohužel nepovedlo,“ posteskl si Rolinc.

„Hodně mě mrzí, jak to skončilo, žádný hráč nechce být u sestupu. Člověk ovšem musí jít dál. Klukům budu fandit na dálku. Věřím, že se vrátí zpátky do třetí ligy,“ přeje si opětovnou účast moravského celku v MSFL.

V Hranicích strávil dvě sezony. Už na konci minulého ročníku bylo jasno, že zůstane ve třetí nejvyšší soutěži. Pro Deník o tom tehdy informoval sportovní manažer otrokovického klubu Pavel Býma.

„Včera (úterý) jsme se domluvili s Kubou Rolincem z Hranic. Ze stejného týmu máme v hledáčku Vojtu Paka a Daniela Grygara. Bude to pro nás oživení,“ líčil Býma v první polovině června.

Jak příchod do Zlínska viděl přímo Jakub Rolinc?

„Vše pak směřovalo to k tomuto k angažmá, ještě jsem nechtěl hrát nižší soutěž. Pár sezon mám před sebou,“ nepochybuje 32letý borec o svých schopnostech.

Takového snajpra by v týmu chtěl mít snad každý třetiligový kouč. Na letošní sezonu se to splnilo i tomu ze Zlínska.

„Měl jsem více nabídek. Bydlím však v Prostějově, mám to relativně blízko. Dojíždím každý den, není to taková hrůza,“ poukazuje na necelou hodinku cesty.

V této soutěži bude naskakovat už pátou sezonu. Vždy se mu v ní dařilo. V ročníku 2012/2013 v B-týmu Sigmy Olomouc vstřelil dvanáct gólů v deseti zápasech, o dva roky později měl v jedenácti utkáních průměr gól na zápas.

V první nebo druhé lize se ovšem nikdy pořádně neprosadil. A jak to vypadá, asi k tomu už ani nedojde.

Fotbal, přípravný zápas Zlínsko - Hlubina 5:1 arrow_left arrow_right info Zdroj: Deník/Radek Štohl 1/67 Fotbalisté Zlínska (modro-bílé) v přípravném utkání zvítězili nad Hlubinou 5:1.

„Kariéra je hodně rychlá – nepovede se vám jedna sezona a pak se na to znovu těžko navazuje. Ve větším počtu mi to tam navíc začalo padat až v posledních letech. Ambice se dostat do druhé ligy? Takové cíle už nemám,“ připouští Rolinc.

Za pár let už bude moci bilancovat, jakými kluby prošel. Jako odchovanec Sigmy si zahrál nejvyšší soutěž za Olomouc, naskakoval také v Baníku Ostrava.

V minulosti si ovšem vyzkoušel zahraniční působiště. Na Slovensku byl v první lize v dresu Prešova, v letech 2017 až 2019 hrál dvě sezony v Polsku. V té druhé postoupil s Radomiakem Radomo o patro výše. V tamní I. lize si nekopl.

„Ještě jsem měl kontrakt na jednu sezonu. Přišel však nový trenér, který chtěl hráče z Polska, nevešel bych se do základní sestavy. Řešil jsem to návratem do Česka, dostal jsem nabídku z Prostějova,“ přibližuje cestu na Moravu.

Na druhou zahraniční zkušenost nedá dopustit. Dodnes ji hodnotí vysoko.

„Hráli jsme na městském stadionu s kapacitou čtyř tisíc lidí. Víceméně každý zápas na nás bylo plno. Je to tam na vysoké úrovni, i ve třetí lize mají krásné stánky. Moc rád na to vzpomínám!“ dodává novic v mančaftu Zlínska Jakub Rolinc.

Vyslouží si ještě zahraniční angažmá?