Zimní příprava odstartuje v pondělí 8. ledna. Do té doby mají mladí Zlíňané volno.

Jak hodnotíte podzimní část sezony? S umístěním ani výsledky asi spokojený nebudete, že?

Hodnocení bych rozdělil do několika bodů. Mátě pravdu, že s umístěním i bodovým ziskem nejsme spokojení. V béčku nám ale záleží i na rozvoji hráčů a předvedené hře. I když máme mladý tým, byli jsme konkurenceschopní. Ve většině zápasů jsme podali i dobré herní výkony, bohužel jsme nasbírali mnoho remíz v utkáních, kdy jsme měli mnoho šancí. Tyto body nám chybí, což je jeden z důvodů nespokojenosti.

Proč se nepovedlo některé dobré výkony přetavit v body, ve výhry? Které ztráty vás nejvíce mrzí?

Může to mít několik faktorů. Mladí hráči v zakončení nedokážou být tolik rozvážní a přesní. Neproměňování šancí v úvodu sezóny zapříčinilo ony remízy. Dále to může být rotace hráčů v základní sestavě. To je úděl B týmu. Téměř pokaždé se hraje v jiné sestavě, proto udržet herní formu je složitější. Na podzim jsme přišli o dva středopolaře. Hellebrand přestoupil do Brna a Bužek se přesunul do prvního týmu, museli jsme na to reagovat změnou rozestavení a stylem hry. Práce v béčku je specifická a rozmanitá. Nejvíce mě mrzí ztráty bodů kdy jsme herně byli lepším týmem, ale nedokázali jsme to dotáhnout výsledkově. Například zápas s Uherským Brodem, Slováckem B či Znojmem.

I letos je MSFL hodně vyrovnaná. Který ze soupeřů vás překvapil?

Rozhodně mě překvapilo Zlínsko, dobře doplnilo tým a výsledkově se mu velmi daří. Taky se zvedlo Znojmo. Měli jsme ho v úvodu sezony, kdy jim to tolik neladilo, teď je na pátém místě. Myslím, že od Třince se očekávalo daleko víc. Podle mého názoru budou o první příčku bojovat Uničov a rezervní týmy Ostravy a Karviné.