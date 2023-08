V minulých sezonách si vyzkoušel vést ligový tým Zlína, nyní má před sebou trenér třetiligové juniorky ševců Jan Jelínek další velkou výzvu. Jednačtyřicetiletý kouč přijal nabídku Aleše Křečka, kterému bude společně s plzeňským Ondřejem Šimlem coby asistent pomáhat u české fotbalové reprezentace do osmnácti let.

Jan Jelínek se stal asistentem české fotbalové reprezentace do 18 let. | Foto: se svolením Jana Jelínka

„Beru to jako cennou zkušenost, obohacení trenérské profese a také ocenění mé dosavadní práce,“ říká Jelínek.

Když jej Aleš Křeček před pár měsíci s nabídkou oslovil, bylo to pro něj překvapení, protože s o deset let starším kolegou se vůbec osobně neznal.

„V době, kdy působil Aleš ve Zlíně, jsem byl ve stavu zraněných a prakticky jsem končil kariéru, na hřišti mě tedy jako hráče nevedl,“ líčí.

Se svým novým nadřízeným se potkal ještě při studiu licence na několika přednáškách. „Ale nikdy nic nenasvědčovalo tomu, že by si mě v budoucnu vybral za asistenta. Byl jsem překvapený, když k tomu došlo“ přiznává luhačovický rodák.

Jelínek sice nebyl jediným kandidátem na pozici asistenta, ale díky svým znalostem a pohledem na fotbal se dostal do nejužšího výběru. Došlo tedy i na osobní setkání s Křečkem.

„Popovídali jsme si nejen o fotbale a ověřili si, zda by nám to spolu mohlo fungovat. Takovou schůzku absolvoval i s dalšími kandidáty, takže jsem čekal, jak to dopadne,“ říká.

Před pár týdny se Křeček ozval znovu. Jelínkovi oznámil, že si jej vybral společně s Ondřejem Šimlem z Plzně.

Součástí nového realizačního týmu jsou také trenér brankářů Jiří Lindr, technický vedoucí Adam Ježek, lékaři, fyzioterapeut, videotechnik a taky mentální kouč.

Společně se potkali nedávno v Praze, kde podepsal smlouvu a kde jim hlavní kouč nastínil hlavní body spolupráce.

Kolegové ze zlínského klubu Jelínkovi nové angažmá přejí, svolení dostal také od majitele Zdeňka Červenky a generálního manažera Zdeňky Grygery.

„Jsem rád, že mi vyšli vstříc,“ uvedl Jelínek.

„Až doteď jsem žádný zápas áčka nebo juniorky nevynechal. Navíc si myslím, že moje angažmá u reprezentační osmnáctky je přínosné i pro klub, protože mojí povinností je také sledování hráčů ročníku 2006. Uvidím spoustu zápasů a hráčů. Navíc se budu setkávat s mezinárodními týmy, takže můžu porovnávat v čem se rovnat můžeme a kde naopak musíme přidat. Nasbírané zkušenost budu předávat také našim trenérům ve Zlíně,“ upozorňuje.

Jelínek si premiéru odbyl před týdnem v Hradci Králové, kde se uskutečnil první přípravný kemp.

I když reprezentace do osmnácti let letos nehraje žádné kvalifikační zápasy, přesto ji na podzim čeká jedna důležitá akce. V úvodu září bude tým hrát tradiční a prestižní Turnaj Václava Ježka. Letos se bude hrát v Královehradeckém kraji. V říjnu pak tým čekají přípravné zápasy se Švédskem a Polskem.

„Jelikož je kvalifikační cyklus dvouletý, pokusíme se příští rok dostat na mistrovství Evropy,“ uvedl Jelínek.

Zvyknout si musí také na odlišnou práci. „U reprezentace se trénuje trošku jinak než v klubu. Zabýváme se především taktickými věcmi, na kondiční věci není tolik prostor,“ říká.

V širším výběru české reprezentační osmnáctky je i zlínský talent Lukáš Branecký. Dostat se do týmu pro kvalifikaci však nebude pro šikovného záložníka vůbec jednoduché. „Sledujeme velké množství hráčů. Během dvou let bychom měli vybrat dvaadvacet nejlepších,“ upozorňuje.

Kromě Jelínka působí u mládežnické reprezentace také Otakar Novák. Někdejší zlínská jednička vede gólmany nejen v juniorce, ale i české devatenáctky, které šéfuje David Holoubek. „Ota působí u reprezentace déle. Že bychom jezdili spolu nebylo ve hře, je u jiné kategorie“ dodává Jelínek.