Trenéra Marcaníka chce přesvědčit o svých schopnostech, aby mu na jaře dal více prostoru i minut. Odchovanec Příluků to na startu přípravy vzal za správný konec. V úvodním duelu proti Frýdku-Místku skóroval, v úterý proti Baníku Ostrava orazítkoval tyč a vpředu si počínal velmi slušně.

„Snažím se do toho po Vánocích dostat, celkem to jde. Snažím se,“ říká Strachoň.

Proti kombinovanému týmu Ostravy to ale nestačilo. Zlíňané stačili Baníku jen poločas, po změně stran se už po většinu času jenom bránili.

„Kluci jsou hodně šikovní, pořádně nás potrápili,“ uznal po těsné porážce 0:1.

Strachoň hrál jenom poločas, ve zbytku utkání dostali šanci jiní kluci.

I když už nestuduje, ale normálně pracuje, tréninky nešidí, dává do toho maximum.

„Příprava je stejně těžká jako v minulých letech, ale dá se zvládnout. Dostáváme dost zabrat, snad to pak zúročíme v sezoně.,“ přeje si.

Mladí ševci se na Vršavě scházejí každý den, jen v úterý vymění hřiště s umělým povrchem za dřinu v posilovně na Letné.

Na soustředění juniorka Fastavu nejede. „Nemáme proč. Vždyť ve Zlíně máme všechno k dispozici,“ pochvaluje si dvacetiletý útočník, který nepatří mezi klíčové borce zlínského béčka.

Na podzim sice naskočil do většiny utkání, ale v šestnácti duelech nasbíral jen 422 minut. V konkurenci Bobčíka a dalších členů širšího kádru ligového Fastavu se jen složitě dostával do základní sestavy.

„Určitě bych chtěl hrávat víc, ale snažím se, aby mě tam trenér dával. Jinak jsem spokojený,“ uvedl.

Strachoň s fotbalem začínal na Příluku, na Vršavu přišel ve třinácti letech. Prošel žáky a dorostem, nyní hraje za juniorku. Jinde zatím nebyl. „Nikam neutíkám, tady mě to baví,“ tvrdí.

Šikovný mladík na rozdíl od některých spoluhráčů po dostudování Střední školy obchodně technické pracuje. Vyučil se elektrikářem, takže před tréninky či zápasy v Baťově městě objíždí domy a byty instaluje různé přípojky, dělá rozvody a plní další přání zákazníka.

„Baví mě to, je to dobrý džob. S fotbalem se to dá bez problémů skloubit,“ zakončuje povídání.