Klíčový okamžik přišel až po vypršení základní hrací doby. „Tomáš Matoušek šel do brejku a s vypětím všech sil sprintoval přes celé hřiště, aby mi to z levé strany poslal přímo na placku a já se mohl trefit,“ líčí s úsměvem hrdina dramatického střetnutí.

Zatímco soupeře poslal čtyřiadvacetiletý forvard do kolen, na straně hostů zavládla obrovská euforie.

„Ale ta je u nás po každém vyhraném zápase,“ tvrdí Votava.

Cesta na Hanou rychle utekla, vítězové si na oslavu dali i pivo.

Výhry nad rezervním týmem ligového Baníku si právem považovali. Vždyť ostravští mladíci byli herně lepší, vypracovali si víc střeleckých pokusů, ke gólu měli dlouho blíž.

„Už na podzim to podle mě byl nejtěžší soupeř, ale zase jsme to s ním zvládli výsledkově, což je hlavní,“ culí se autor tří branek.

Béčko Ostravy zůstalo v tabulce MSFL čtvrté, na vedoucí Kroměříž ztrácí už čtrnáct bodů.

Jarní tažení Hanáků pokračuje. Baník zlomil v nastavení střídající Votava

Souboj o první místo se tak v MSFL nejspíše smrskl jenom na Hanáky a druhou olomouckou rezervu. Odstup má i třetí Hlučín.

„Těžko říct, jak to bude vypadat dál, ale stát se může cokoliv,“ míní Votava.

„Je to hlavně o nás. Nesmíme se dívat na ostatní, ale soustředit se jenom na sebe a dál bodovat,“ přidává.

Kroměřížským fotbalistům vstup do jarních odvet vyšel. I když lídr třetí ligy herně až tolik nedominuje, po zimní pauze zatím jenom vítězí. Postupně udolal Znojmo, Rosice i béčko Ostravy, inkasoval jediný gól.

„Výsledkově nám to šlape, herně si ale myslím že taky. Po každém zápase si vždycky řekneme, že jsme je zase přejeli,“ směje se dobře naladěný Votava.

Zlínský rodák se bojem o postup do druhé ligy nijak nestresuje. Současné období si užívá, byť momentálně nepatří do základní sestavy a do zápasů naskakuje z pozice náhradníka.

„Důležité je, že se vyhrává a že jsem se po dlouhé době trefil, navíc ještě v takovémto zápase,“ říká.

„Konkurence je tady veliká. Všichni, co jsme v týmu, jsme výborní. Ještě určitě ale jeden velký přestup uděláme,“ věří Votava, který má na svém kontě i jeden ligový start.

V nejvyšší soutěže se objevil v květnu 2018, kdy debutoval proti Liberci. Se Slovanem v dresu Fastavu odehrál sedm minut, další šanci už ale nedostal.

Hrál spíš za juniorku Zlína, pak odešel právě do Kroměříže. Předtím se protloukal nižšími soutěžemi. Hrál za Louky, Viktorii Otrokovice, Březůvky a Příluky.

Do minulosti se čtyřiadvacetiletý útočník neohlíží, dívá se hlavně dopředu. V týdnu se bude s mančaftem chystat na těžkou šichtu proti Slovácku B.

Mladý celek z Uherského Hradiště se na stadionu v Obvodové ulici představí v sobotu. „Bude to těžký zápas, ale věřím, že jej zase zvládneme a získáme tři body. Snad bude konečně vyprodáno,“ přeje si Votava.