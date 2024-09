Trenér Zlína B David Hubáček svěřence za výkon i výsledek oprávněně chválil.

„Jsme spokojení s tím, jak jsme utkání s těžkým soupeřem zvládli. Třinec má velmi kvalitní tým. Doteď byl první ani jednou neprohrál. Kluci za to ale vzali dobře, utkání odehráli na hranici svých možností a po zásluze byli za to i odměnění. Odpracovali to velice dobře. Za mě je to zasloužená výhra,“ pronesl Hubáček.

Dres zlínské rezervy v reprezentační pauze navlékli kromě mladíků už jenom Kolář s Ndiayem. Stoper ale po dohodě s trenéry prvního mužstva odehrál pouze hodinu.

Ve stejné době museli střídat i Slouk s Čížem. „V jednu chvíli nám z pětičlenné obrany vypadli tři hráči, ale Kulíška jsme přesunuli ze zálohy na stopera, pomohli nám i střídající hráči Frolek, Hartman a Petruta,“ říká Hubáček.

Třinec dorazil do Baťova města i s uzdraveným Ivanovićem, který musel v posledním utkání nuceně střídat, hostům naopak scházel středopolař Yakubu.

První poločas byl vyrovnaný, hrálo se však hlavně mezi šestnáctkami. „V prvním poločase jsme ale měli asi čtyři tutové šance, které jsme neproměnili,“ povzdechl si Hubáček.

Prosadil se až ve 40. minutě útočník Ndiaye, který skóroval po průniku a přesné přihrávce krajního beka Poláška.

Zlínský forvard mohl těsně před přestávkou skórovat znovu, ale ve vyložené pozici mířil nad.

„Hosté postupně srovnali hru a ve druhé polovině první půle byli více na míči, ale nějaké extra šance neměli,“ tvrdí Hubáček.

Třinecký trenér Tomáš Hejdušek nebyl spokojený hlavně s prací defenzivy, a tak po prvním poločase o přestávce vystřídal hned tři hráče. Místo Bolfa, Braka a Ivanoviće do hry poslal Dadaka, Szewieczka a Trčka.

Slezanům změny v sestavě prospěly, v 53. minutě skóre srovnali. Kapitán Dedič po autovém vhazování udržel míč a následně jej skvěle předložil nabíhajícímu Machučovi, který zamířil přesně k tyči.

„Byl to hloupý gól,“ poznamenal Hubáček. „Nepohlídali jsme si aut. Stačilo, abychom si drželi prostory a branka by nepadla,“ je přesvědčený domácí kouč.

Za nerozhodného stavu 1:1 to vypadalo, že bude mladým ševcům stačil i bod. Jenže po hodině si Zlíňané vzali vedení zpátky. Po rohovém kopu hlavičkoval obránce Hönig do břevna, odražený míč pak hlavou vrátil před sebe a pohotový Ndjaye rovněž hlavou upravil na 2:1.

Slezané se snažili o odpověď, na hřiště přišli i Brzóska s Konečným, ale podruhé v utkání se jim už vyrovnat nepodařilo.

Naopak výhru zlínské rezervy podtrhl v 85. minutě Ovesný.

„Závěr jsme díky němu zvládli už v pohodě, ale celkově to rozhodně nebyl jednoduchý zápas. Třinec má zkušený tým, v sestavě kvalitní hráče. Hlavní bylo, že to kluci odmakali,“ dodal Hubáček.

Jeho tým má před sebou náročný anglický týden. Ve středu doma hostí v derby Uherský Brod, za týden v sobotu jede do Hodonína.