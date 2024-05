Fotbalisté Zlína B si ve vloženém středečním 33. kole MSFL připsali důležitou domácí výhru. Mladí ševci na Vršavě zdolali Start Brno 2:1 a poskočili před Rosice na dvanácté místo. Obrat završil v 88. minutě kapitán Patrik Kulíšek, který proměnil penaltu nařízenou za Hamalčíka. Předtím srovnal skóre Ndiaye, za hosty se trefil na konci první půle Zikl.

Fotbalisté Zlína B (žluté dresy) ve vloženém 33. kole MSFL zdolali Start Brno 2:1. | Foto: Deník/Jan Zahnaš

Oba týmy dohrávaly v deseti. Nejprve byl vyloučen ve 32. minutě zlínský obránce Jura, po změně stran uviděl červenou kartu také hostující Stropsa.

„Utkání nebylo až tolik vyhrocené. Vyloučení vyplynuly spíše ze hry, i když Jura po tom, co obdržel první kartu za faul, zbytečně udeřil soupeře loktem do hrudníku. Byla to jeho naivita,“ míní zlínský kouč David Hubáček.

Ševci však důležitý souboj zvládli i bez vysokého zadáka, před vlastním publikem vydřeli cenné body.

„Pro nás je to velmi důležitá výhra se soupeřem z dolní poloviny tabulky. I když o přestávce za nepříznivého stavu 0:1 bychom brali i bod, nakonec jsme rádi, že jsme to zvládli a v utkání zvítězili. Ke konci se k nám přiklonilo také štěstí. Na druhé straně musím říct, že kluci si za výhrou šli nasazením, přístupem. Bylo na nich vidět, že nechtějí prohrát,“ prohlásil Hubáček.

Jeho tým vstoupil do utkání lépe, od začátku byl aktivnější, z převahy ale žádnou vyloženou šanci ani branku nevytěžil.

„Hru jsme až do vyloučení Jury měli pod kontrolou. Soupeře jsme zatlačili především standardními situacemi, do zakončení jsme se však příliš nedostali,“ přiznává domácí kouč.

Situace se změnila po vyloučení Jury. Brňané postupně vyrovnali hru a na konci první půle udeřili. Po standardní situaci z poloviny hřiště a vyhrané hlavičce se k míči dostal nepokrytý Zikl a v pádu uklidil míč k tyči. Gólman Bachůrek byl bez šance.

Po změně stran šli do desíti i hosté. Ex-slovácký Stropsa dvakrát fauloval a musel pod sprchu.

Ševci následně skóre srovnali. Ndiaye se uvolnil na levé straně a parádní ranou na zadní tyč překonal Jíchu. „Latyra musím nejen za gól pochválit. Vpředu byl nesmírně platný pomohl nám. Ale v utkání nešlo až tolik o individuality, kluci se v deseti semkli, předvedli bojovný, kolektivní výkon, a výsledek otočili,“ těší Hubáčka.

Domácí bojovali, dál se rvali. Ndiaye ještě obrat nezavršil, když míč ve výhodné pozici poslal vedle, ale po penaltě nařízené za faul na Hamalčíka už se Zlíňané radovali. Míč si na bílý puntík postavil Kulíšek a přesnou ranou strhl vítězství na stranu ševců.

Zlínská juniorka mohla v hektickém závěru své vedení navýšit, třetí gól ale nepřidala, výhru 2:1 už ale nepustila.

Mladí ševci se pokusí na středeční triumf navázat i v neděli dopoledne, kdy na Vršavě hostí Hodonín. Hraje se od 10.30.