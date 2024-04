„Je to škoda. Doma jsme samozřejmě chtěli bodovat. Baník má ale kvalitní tým, právem je v popředí tabulky a bojuje o postup do druhé ligy. Zápas ale i tak mohl dopadnout jinak. Zatímco my jsme své slušné možnosti nevyužili, soupeř jednu ze dvou velkých šancí proměnil a vyhrál. Celkově to bylo o to, kdo dá první gól,“ říká trenér juniorky Zlína David Hubáček.

V nedělním zápase měl k dispozici i hráče ligového týmu. V brance byl Rakovan, na stoperu nastoupil Kolář, na křídle hrál Natchkebia. Ani to však na rezervu Baníku nestačilo.

První poločas byl vyrovnaný, bez nějakých extra velkých šancí. „Z naší strany to bylo herně v pořádku. Soupeře jsme do ničeho nepustili, akorát vpředu jsme se nevynucenými chybami nedostali do žádného finále,“ posteskl si Hubáček.

„Vždycky v poslední třetině hřiště jsme to řešili technicky špatně. Buď jsme si správně nepřevzali míč nebo jsme to nevyřešili. Jinak v poli to bylo herně celkem slušné,“ přidává.

Ševci zahrozili pouze zakončením Ndiayeho po centru a po jedné standardní situaci, jinak také ostravské béčko dobře bránili. „Moc tam toho nebylo,“ přiznává Hubáček.

Druhá půle už tak dobrá z domácí strany nebyla. Mladým Zlíňanům nešla kombinace, přes soupeře se jen složitě probíjeli do šancí.

„Bylo to od nás horší,“ připouští Hubáček.

Hostům navíc vyšlo střídání. První velkou příležitost ještě lapil skvělým zákrokem brankář Rakovan, v 70. minutě už šla ale Ostrava do vedení. Po zbytečné ztrátě míče utekl středem hřiště střídající Kilibarda a duel rozhodl.

Ševci se ve zbytku utkání snažili alespoň o vyrovnání, do nějakého tlaku se ale nedostali a ani žádnou tutovku si nevypracovali. Rezerva Baníku si hubený náskok zkušeně pohlídala.

„Pro diváky to nebyl až tolik zajímavý fotbal. Utkaly se dva vyspělé týmy, byla to spíš taktická bitva. Moc šancí nebylo, hrálo se spíše mezi šestnáctkami. Baník byl celkově o něco lepší,“ uznal Hubáček.

Jeho tým se pokusí těsnou domácí porážku odčinit za týden v Třinci.