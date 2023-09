Fotbalisté Zlína B ve třetí lize podruhé za sebou zvítězili bez inkasované branky. Mladí ševci venkovní triumf nad Frýdlantem nad Ostravicí stvrdili doma na Vršavě proti Frýdku-Místku, dalšího soupeře ze Slezska přehráli 3:0 a v tabulce MSFL poskočili na šesté místo.

Fotbalisté Zlína B (žluté dresy) ve vloženém 17. kole MSFL podlehli Bohunicím 0:3. | Foto: Deník/Jan Zahnaš

Zlínu v nedělním utkání 8. kola pomohla vlastní branka hostujícího Obucha v 10. minutě, výhru domácího celku v závěrečné čtvrthodině stvrdili střídající Martin Mlýnek s Frolkem. Gólman Bachůrek si připsal čisté konto.

„Výsledek je pro nás velmi příznivý, ale nebylo to tak jednoznačné utkání. Frýdek rozhodně nebyl jednoduchý soupeř, dobře zahrával standardní situace a v poli nás místy mírně přehrával. My jsme to ale vzadu zvládli velice dobře. Kluci za obrannou činnost zaslouží pochvalu,“ říká asistent trenéra Zlína B David Hubáček.

Ševci udeřili hned v 10. minutě. Po akci na pravé straně dával krajní bek Poláček míč po sebe a Obuch si jej nešťastně srazil do vlastní sítě.

Zlíňané si v první půli vypracovalo další tři šance na zvýšení náskoku, Latyr Ndiaye, Bobčík ani Kovinić ale své příležitosti nevyužili.

„Pokud bychom něco z toho proměnili, byl by pro nás zápas klidnější a hrálo by se nám ještě lépe,“ míní Hubáček.

Valcíři ale nepříjemné chvíli přečkali a začali se osmělovat, více hrozit.

„Frýdek-Místek se postupně zvedl, hru vyrovnal a místy byl i o něco lepší na balonu. My jsme zbytečně ztráceli míče, čehož hosté dokázali využívat,“ líčí Hubáček.

Hosté hrozili hlavně po standardních situacích a centrech do šestnáctky, Zlíňané ale dobře bránili a soupeře do vyložených šancí nepouštěli.

Slezané pořádně zahrozili až po změně stran, gólman Bachůrek ale předvedl skvělý zákrok a spoluhráče podržel.

Ševci byli dál poctiví, trpěliví. Hráli zezadu, spoléhali na brejky. I když se soupeř více tlačil dopředu a snažil se o vyrovnání, Zlíňané byli efektivnější a v závěru přidali další dvě branky.

Prosadili se střídající hráči. Na 2:0 zvýšil Martin Mlýnek, třetí branku přidal Frolek.

„Kluky musím za výkon pochválit. I když jsme ve druhé polovině první půle vypadli z rytmu pro diváky to byl dobrý zápas. Hrálo se nahoru a dolů, k vidění byly šanci i další zajímavé momenty. My jsme až na dvě výjimky hosty nepustili do pořádné šance, vzadu jsme to zvládli skvěle,“ těší bývalého beka Hubáčka.

Fotbalisté Zlína B se v dalším kole představí v Hodoníně.

MSFL, 8. kolo -

FC ZLÍN B – FK FRÝDEK-MÍSTEK 3:0 (1:0)

Branky: 10. Obuch vlastní, 79. Mlýnek, 89. Frolek. Rozhodčí: Ehrenberger - Dorušák, Zapletal (Vacula). Žlutá karta: Obuch (Frýdek-Místek). Diváci: 115.

Zlín B: Bachůrek – Jura, Čelůstka, Bobčík, Kovinić (78. Slovák), Bužek, Hartman (86. Frolek), Švach (67. M. Mlýnek), Polášek, Slouk, Ndiaye (67. Fojtů). Trenér: Jelínek.

Frýdek-Místek: Lasák – Neumann (86. Nevřela), Coufal, Bialek (64. Halda), Velner – Obuch, Massaniec – Hykel (86. Šponer), Rubý, Martiník (46. Janjuš) – Střelec. Trenér: Pištěk.