Zlínská rezerva stejně jako ligové áčko v MSFL dál zůstává na předposlední pozici. Svěřenci trenéra Jana Jelínka ve 12. kole neuspěli na hřišti v Hlučíně, kde bez posil z prvního mužstva prohráli 0:3. Branky domácího týmu vstřelili Hudeczek, Pyclík a Wolf.

Fastav Zlín B. Ilustrační foto | Foto: pro Deník Jan Zahnaš

„Soupeř využil své příležitosti, proto vyhrál zcela zaslouženě. My jsme doplatili na nezkušenost a naivitu v některých situacích. Pro nás to byla dobrá škola, s hrou ani výsledkem samozřejmě spokojený nejsem. Myslel jsme si, že se o to více porveme,“ prohlásil kouč poražených.