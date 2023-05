„Domácí se lépe přizpůsobili těžkým podmínkám, byli důraznější i produktivní. Ze čtyř šancí nám dali tři góly, my jsme bohužel další velké příležitosti neproměnili. K tomu čtyři naši hráči podali výkon pod své možnosti,“ přidal zklamaně.

Sobotní duel 27. kola v Rosicích poznamenaly velmi těžké podmínky, když lilo jako z konve a trávník byl hodně podmáčený. „Kluci se s tím prali slušně, ale soupeři terén vyhovoval víc, protože byl důraznější a agresivnější,“ uvedl Jelínek,

I přesto šli hosté z první vážnější šance do rychlého vedení. Po úniku se hned v 6. minutě prosadil Číž.

Slovan ale dokázal výsledek ještě do přestávky srovnat, na 1:1 upravil Fila. Po změně stran se tak začínalo od začátlu.

„I druhý poločas byl vyrovnaný. Domácí nakopávali balony do naší šestnáctky. Jelikož byli hodně důrazní, dělalo nám to problémy. Rosice navíc těžily ze svých standardek,“ líčí Jelínek.

Obrat završil Dobrovodský, jenž se v 64. minutě prosadil po rohovém kopu.

Béčko FC Trinity mohlo výsledek srovnat. Číž se ocitl dvakrát sám před domácím gólmanem Zádrapou, ale v jasných šancích selhal. Ševci se pak po zákroku na střídajícího Hartmana dožadovali penalty, sudí Lukašík ale viděl souboj uvnitř šestnáctky Rosic jinak a hrálo se dál.

Hosté se sice zlobili na sudího, ale po utkání litovali především zahozených šancí. Mizerná koncovka je stála body.

Rosice totiž v 73. minutě po nákopu zvýšili na 3:1. Koláčný přetlačil soupeře a propálil Šišku.

Zlíňané to nezabalili, dál bojovali. „Šli jsme do rizika a hnali se za gólem, který se nám podařilo dát i díky střídajícímu Fojtů. Ten se vrátil do hry po dlouhé době a připsal si asistenci na kontaktní branku dalšího náhradníka Víta Mlýnka,“ popisuje Jelínek.

Hosté ještě na konci měli dvě slibné příležitosti po závarech, na vyrovnání už ale nedosáhli.

Odčinit těsnou porážku se pokusí v nedělním derby s druhou Kroměříží.

MSFL, 27. kolo -

FC SLOVAN ROSICE – FC TRINITY ZLÍN B 3:2 (1:1)

Branky: 24. Fila, 64. Dobrovodský, 73. Koláčný – 6. Číž, 85. V. Mlýnek. Rozhodčí: Lukašík - Bělák, Jurajda (Peřinka). Žluté karty: Přikryl, Zádrapa – Hartman. Diváci: 135.

Rosice: Zádrapa – Kotásek, Kulík, Buchta, Praks (71. Novotný) – Novák – Přikryl, Selinger, Sedláček (55. Koláčný), Dobrovodský (76. Matula) – Fila (76. Přerovský)

Zlín B: Šiška – Polášek, Němeček, Kulíšek, Jura – Trtek (65. Slouk), Švach (58. Hartman), Bužek, M. Mlýnek (65. V. Mlýnek), Červinka – Číž (83. Fojtů).