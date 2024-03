„Bod bereme, ale všichni cítíme, že klidně mohli být i tři,“ uvedl hostující trenér David Hubáček.

„Škoda, že jsme tam nedohráli nějaké akce, řadu věcí jsme mohli dořešit lépe. Na druhé straně Uherský Brod celý zápas hrozil ze standardních situací, dlouhých autů. Utkání i díky tomu bylo až do konce otevřené na obě strany, dopadnout to mohlo všelijak,“ ví dobře.

Úvod utkání patřil spíše domácím. Hned ve 4. minutě se po vysunutí Obadala za zlínskou obranou ocitl Votava, zlínskému odchovanci ale v rozhodující chvíli utekl míč, jenž sebral brankář Bachůrek.

Forvard ČSK se prosadil až ve 21. minutě, kdy se blýskl parádní ranou z trestného kopu. I když se Votava trefil nádherně, podle mnohých šlo o chybu zlínského gólmana.

Kouč Hubáček ale mladému brankáři nic nevyčítal. „Zhodnotí si to s trenérem gólmanů,“ poznamenal.

„Bylo to hezká střela. Na druhé straně jsme na něj volali, ať se posune na stranu, kam to nakonec dostal. Bohužel nás neslyšel. Je to ale o zkušenostech, musí si tím projít,“ ví dobře.

Ševci po inkasované brance ještě přidali na pohybu a důrazu, zvýšili své úsilí. Šanci Ovesného zmařil domácí gólman Somberg. Pak to dvakrát zkoušel aktivní Bobčík. Jeho první rána z trestného kopu šla do zdi, ze hry po kombinační akci pálil mimo.

Hned po změně stran přišel diskutabilní moment a chyba Somberga v rozehrávce. Jednička Uherského Brodu při odkopu nastřelila jen Hamalčíka. Hostující útočník se dostal před něj, ale brankář své zaváhání napravil a míč vyrazil na roh.

Zdálo se ale, že u toho i fauloval zlínského hráče. Podle sudího Habermanna ale o nedovolený zákrok nešlo.

„Jasná penalta. Nevím, co pan rozhodčí viděl,“ nechápal Hubáček. Protesty ševcům nepomohly.

Zlíňané zahrávali pokutový kop až v 63. minutě, kdy Vyhlíd fauloval Ovesného a sudí ukázal na bílý puntík.

Míč si vzal Bobčík a přesnou ranou srovnal na 1:1.

Hosté mohli skórovat už předtím, ale Bobčík hlavičkoval po rohu Švacha do břevna. Na druhé straně mířil vedle Votava a velkou příležitosti neproměnil ani Vyhlíd, který chvíli před penaltovým zákrokem nepropálil Bachůrka.

V závěru se oba týmy snažily strhnout výhru na svoji stranu, velké šance už ale nebyly. Za zmínku snad stojí jenom výlet zlínského stopera Slouka, jenž ale z boku Somberga nepropálil.

Remíza 1:1 netěšila nikoho.

Sváteční duel sledovalo na Orelském stadionu 600 diváků. „Atmosféra byla super, perfektní. Kulisa se mi líbila. Rozhodně je lepší když přijde tolik lidí než aby tu nebyl nikdo,“ má jasno Hubáček.

Z hráčů postrádal vykartovaného útočníka Chibuikeho, který velikonoční duel sledoval z tribuny. Derby si nenechali ujít ani hráči a trenéři prvoligového týmu, hlavní kouč ševců Bronislav Červenka byl zvědavý i na výkon syna Patrika v dresu ČSK.

Juniorka Zlína se v dalším utkání představí za týden na Vršavě, kde vyzve Baník Ostrava B.