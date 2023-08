Fotbalisté Zlína B vstoupili do nové třetiligové sezony venkovní remízou 2:2 na hřišti Hranic. I když mladí ševci v páteční předehrávce 1. kola MSFL po prvním poločase prohrávali 0:1, po změně stran výsledek zaslouženě otočili a sahali po výhře. O dělbě bodů v závěru rozhodl Lukáš Hapal. Syn trenéra Baníku Ostrava dal stejně jako zlínský Vít Mlýnek dva góly.

Fotbalisté Zlína B Patrik Kulíšek (ve žlutém dresu) při generálce proti juniorce Slovácka. | Foto: Deník/Jan Zahnaš

„Kluky musím pochválit. Za převedený výkon by si zasloužili vzít všechny body, na druhé straně musím respektovat zvýšenou aktivitu Hranic v závěru utkání. Domácí nás na konci přitlačili, šli si opravdu za vyrovnáním. Standardními situacemi nás dostali pod tlak, jednu z nich proměnili a zaslouženě srovnali,“ uznal sportovně zlínský kouč Jan Jelínek.

MSFL, předehrávka 1. kola -

SK HRANICE – FC ZLÍN B 2:2 (1:0)

Branky: 24. a 85. Hapal – 48. a 61. V. Mlýnek. Rozhodčí: Dorušák - Slabý, Habermann (Peřina). Žluté karty: Cagaš, Grygar – Bužek. Diváci: 340.

Zlín B: Bachůrek – Jura, Hellebrand, Frolek (89. Slouk), V. Mlýnek (90.+2. Buchta), Červinka (81. Fojtů), Hartman, Švach, Polášek, Bužek (81. M. Mlýnek), Kulíšek (89. Hönig). Trenér: Jelínek.

I když od letošní premiéry očekával spíš nervózní utkání a velký boj, nakonec byl mile překvapený.

„Oboustranně to byl velice kvalitní zápas. Diváci viděli pěkné akce, emoce i důraz,“ pochvaloval si.

Hosté, kterým scházel pouze zraněný Ovesný, byli v prvním poločase daleko aktivnější než soupeř, přesto po ojedinělé akci soupeře a trefě velmi dobře hrajícího Hapala prohrávali.

„Herně jsme na tom byli lépe, o to víc mě mrzí, že jsme museli výsledek dotahovat,“ přiznává Jelínek. „My jsme byli v úvodní části aktivnější, více drželi míč na svých kopačkách. Bohužel jsme byli málo efektivní v poslední třetině hřiště. Spíše jsme obléhali pokutové území Hranic, do kterého jsme se těžko dostávali. S pohybem útočících hráčů do šestnáctky jsem nebyl spokojený,“ přiznává zlínský trenér.

Ševci si i tak v Hranicích v první půli vypracovali dvě nebezpečné situace, brankář Tomečka ale neinkasoval.

Hosté se prosadili až po změně stran. Obrat zařídil Vít Mlýnek. Nejprve se trefil z hranice šestnáctky po průniku Poláška, jenž ustál tři těžké souboje, pokračoval dál v akci, kterou zakončil přihrávkou na vyrovnávací trefu.

Po hodině hry skóroval Mlýnek podruhé. „Výsledek jsme otočili zaslouženě, protože prvních dvacet minut druhé půle patřilo jasně nám. Hranice se jenom těžko dostávaly do tempa, spíše se bránily,“ říká Jelínek.

Domácí znovu nakoplo až prostřídání, změna rozestavení a také zjednodušení hry.

„A taky nešťastná událost, kdy se dva naši hráči srazili hlavami. Oběma tekla krev, takže museli ze hřiště na ošetření. Několik minut jsme hráli v devíti, což nám sebralo síly, které nám chyběl v závěru,“ míní kouč ševců.

Hosté už v závěru byli málo nebezpeční, jenom se bránili. Problémy jim dělal hlavně Hapal, který podržel míč, dostával se do zakončení. I když gólman Bachůrek jednu jeho šanci parádně zneškodnil, v 85. minutě podruhé inkasoval.

Nerozhodný výsledek 2:2 vydržel až do konce.

Mladí ševci další zápas sehrají za týden doma proti Blansku. Utkání se na Vršavě hraje v neděli od 10.30.