Nejen kvůli zesnulému vedoucímu mužstva Karlu Šimurdovi si moc přáli vyhrát, urvat body. Fotbalisté Zlína B ale venkovní zápas na hřišti Frýdku-Místku výsledkově nezvládli, na stadionu ve Stovkách padli 0:1 a v třetiligové tabulce klesli za Rosice na třinácté místo.

Fotbalisté Zlína B prohráli na hřišti Frýdku-Místku 0:1. | Foto: Dominik Zahnaš

Sobotní duel 25. kola MSFL rozhodl ve 26. minutě svoji premiérovou trefou v sezoně domácí Anwar Imider. Hosté si vyloženou šanci nevypracovali.

„Samozřejmě jsme zklamaní, protože soupeř byl hratelný. Abychom ale příště uspěli, musíme hlavně v ofenzivě předvést daleko větší kvalitu. Teď to od nás bylo málo,“ ví dobře kouč zlínské juniorky David Hubáček.

Mladší ševci nastoupili do utkání ve speciálních trikách s portrétem zesnulého vedoucího mužstva Karla Šimurdy, kterému chtěli vzdát hold, poděkovat mu za všechnu práci pro mančaft.

„Vymysleli si to sami kluci. Bylo to od nich hezké. Moc chtěli kvůli Karlovi zvítězit. Škoda, že to nevyšlo,“ povzdechl si Hubáček.

Novým vedoucím týmu se stal Dominik Zahnaš. Zlíňanům scházel ve Frýdku zraněný Bobčík, jenž má výron kotníku.

„Nikoho z áčka jsme neměli, půjčit jsme si museli dva kluky z osmnáctky, aby nás bylo šestnáct,“ uvedl Hubáček.

Základní část končí. Ševci se chtějí za záchranou odrazit výhrou proti Karviné

Necelých čtyři sta diváků viděla vyrovnaný fotbal jen s minimem vyložených šancí. Valcíři udeřili ze své první šance, kdy se prosadil Imider.

„Soupeř vystřelil dvakrát na naši bránu a z toho nám dal jeden gól. Nebyla to ani vypracovaná šance. Spíš jsme byli nedůslední v šestnáctce při bránění. Šlo to odvrátit na roh nebo do autu,“ míní Hubáček.

Vedení Frýdku mohl navýšit Massaniec, ale v zakončení neuspěl. Na druhé straně mířil po centru ze strany těsně vedle Červinka, jinak hosté příliš nebezpeční nebyli.

I druhá půle byla naprosto vyrovnaná. Hosté změnili rozestavení, začali být více na balonu, ale do pořádného zakončení se nedostali. „Herně jsme se sice zlepšili, ale nebyly tam žádné velké příležitost, jenom nějaké centry. Hráli jsme pouze po vápno, bez nějakého finále mohli. Chtěli jsme si pomoct alespoň standardkou, kterou jsme třikrát dobře zahráli, ale střelecky jsme se neprosadili,“ mrzí Hubáčka.

Frýdek už poctivou hrou vedení uhájil. Ševci na body nedosáhli. Je to škoda. Bohužel směrem dopředu jsme nyní jaloví. Na útočné fázi musíme zapracovat a být víc nebezpeční,“ dodává.

Béčko Zlína v příštím týdnu čekají dva domácí zápasy. Ve středu ve vloženém 33. kole vyzve na Vršavě Start Brno, v neděli dopoledne se pak utká s Hodonínem.