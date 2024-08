Dal gól, domácímu favoritovi pomohl k jasné výhře 3:0. „Byla to náhoda. Moc branek nedávám, takže se divím, že mi to tam spadlo, ale jsme moc rád,“ přiznal dvaadvacetiletý obránce, který ve 48. minutě usměrnil míč za brankáře Rakovana a definitivně uklidnil otrokovický tým.

Gól ale neslavil. Ruce dal sice nad hlavou, ale jasným gestem se bývalým spoluhráčům omlouval, k tomu nevěřícně kroutil hlavou.

„Chtěl jsem se radovat, ale pak jsem si uvědomil, že jsem mohl být na druhé straně. Kluky znám, nechtěl jsem je nikam hecovat, dráždit. Vím, co prožívali,“ uvedl.

Novým spoluhráčům přinese do šatny pizzu, pohostí je, někdejší parťáky naopak pošetří, dobírat si je nijak nebude.

„Byl jsem vždycky rád, že mohu hrát za Zlín,“ vysvětluje.

Fotbalisté Zlínska přehráli Zlín B 3:0 (1) | Video: Libor Kopl

Vysoký obránce patří mezi odchovance Holešova. Do Baťova města dorazil před devíti lety. Na Vršavě prošel žáky i dorostem, dostal se až do mužů.

I když se zlínskou juniorkou zahájil přípravu, nakonec v klubu skončil a odešel ke konkurenci.

„Chtěl jsem být v áčku, ale nedohodl jsem se na podmínkách. Změnu jsem musel udělat,“ ví dobře.

„Abych mohl hrát druhou ligu, musel bych přestat pracovat, jenže peníze, o které bych přišel v zaměstnání, mi nikdo nenabídl, proto jsem zvolil jinou cestu,“ vysvětluje.

„Chci hrát fotbal na nějaké úrovni a k tomu chodit do práce. Hrát za juniorku už pro mě nemělo žádný smysl,“ vycítil.

Po téměř deseti letech tak vysvlékl žlutý dres, přestal být ševcem. „Když jsem odcházel, doma jsem to obrečel,“ přiznává.

„Věřím, že mě nové angažmá posune a třeba se jednou do Zlína vrátím,“ doufá.

Nyní působí v Otrokovicích a je spokojený, byť se celou přípravu musel sžívat s novým prostředím, jiným stylem hry.

„Na začátku mi to přišlo jako velký rozdíl,“ přiznává. „Jsou tady zkušení kluci, hru vidí jinak. Míč dávají rychleji od nohy, chvilku jsme si na to zvykal,“ líčí.

Fotbalisté Zlínska přehráli Zlín B 3:0 (2) | Video: Libor Kopl

Ve Zlínsku je na stoperech slušná konkurence. Proti Zlínu B nastoupili v základní sestavě kapitán Krakovič a právě Jura, jen mezi náhradníky usedl Suchý. „Co jsem pochopil, v sezoně budeme rotovat a střídat se,“ pravil.

Otrokovický tým skončil v minulé sezoně na druhém místě za postupující rezervou Ostravy a i letos chce hrát v MSFL nahoře.

„Ambice tady jsou,“ pochopil Jura. „Chceme zopakovat loňskou sezonu, zase skončit na bedně. Vím ale, že to bude těžké. Přišlo dost nových hráčů včetně mě, každý může hrát,“ vnímá konkurenci.

První mistrovský duel ale Zlínsku vyšel skvěle. Domácí rozhodli páteční derby po změně stran, kdy rivala dorazilo dalšími dvěma zásahy. Vítězný gól si připsal záložník Weber. Trefil se ve 38. minutě.

„Ve Zlíně jsem strávil skoro deset let, takže jsem dobře věděl, co nás čeká. Za hosty hráli samí mladí kluci, nic se nezměnilo. Ze začátku to pro nás bylo složité. Soupeř hrál dobře, my jsme málo stlačovali hřiště. Zlobili nás hlavně Polášek s Ovesným, což byli rozdíloví hráči. Naštěstí jsme je po změně stran dokázali eliminovat a závěr už si pohlídali,“ dodal spokojeně Jura.