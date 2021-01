Čistě podle vašeho názoru – odehraje se zbytek letošního ročníku MSFL?

Byl bych rád, kdyby se dohrál – nemusí přitom každý hrát s každým. Mohla by se například dokončit podzimní část a poté soutěž rozdělit na dvě skupiny od 1. do 8. místa v boji o postup a od 9. a níže v boji o sestup. Nebo ať je to rozdělena na tři skupiny. Alespoň se to takto dohraje a bude se postupovat a sestupovat.

Vždy to ale pochopitelně bude nespravedlivé. Některé týmy však druhým rokem vedou soutěž, což stojí určité peníze. Je to stejná nespravedlnost. Pokud se to uvolní v březnu, tak je způsob, jak soutěž určitým způsobem dohrát.

Jak momentálně vypadá vaše příprava?

Hráči přijedou, jsou předem rozděleni do dvojic. Pracujeme na kondici, kluci běhají ve volném terénu, stanoviště mají čtyři metry od sebe, jedou to dvakrát. Pak je čekají různé výběhy. Dvakrát týdně se setkáváme, další dva dny absolvují individuální přípravu.

Na co se ještě zaměřujete?

Kluci mají také kruhový trénink s míčem či střelbu na gólmana, vše pochopitelně ve dvojicích. Aby vůbec viděli, jak vypadá míč. (s trpkým úsměvem) Vzhledem k podmínkám, jaké máme, tak fotbalovost za moc nestojí. Děláme to kvůli tomu, aby neleželi pouze doma, potkali se. Fotbal je i o partě. Snažili jsme se přizpůsobit režimu, abychom něco mohli vidět.

Jak to vypadá s kádrem v přípravě?

Žádné odchody nemáme. Do přípravy nastoupilo přes dvacet hráčů. V našem kádru jsou i někteří hráči Sigmy Olomouc, kteří se však v současnosti připravují s Olomoucí, kde můžou vzhledem k profesionální smlouvě s kmenovým klubem trénovat na sto procent.

Je to docela paradox – hráč s profi smlouvou v klubu třetí ligy trénovat nemůže, ale v první ano. Naše konkurence „B-týmů“ ve třetí lize tak trénuje i hraje. Není to ale tak, že bych jim to nepřál. Naopak.

Jak hráče poznamená, že v podstatě čtyři měsíce pořádně nebudou trénovat s míčem?

Samozřejmě je to hodně poznamená. Momentálně je naše forma z října dávno pryč. Na hráči se pozná už jen to, když je týden nemocný nebo zraněný a poté naskočí. A po čtyřech měsících? Rozehranost bude stoprocentně nulová. Nejde však s tím nic udělat.Jak se současná situace dotkla vás osobně?

Pracuji ve stavebnictví, ve kterém se jede normálně. Co se týče profesní stránky, tak se mě to vůbec nedotklo. Naopak jsem to pocítil ve volném čase – mimo jiné jsem vášnivý lyžař. Nyní už bych za sebou měl dva týdny v Alpách. (s úsměvem) Nyní si tak jen můžu představit, jak je na horách krásně.