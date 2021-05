„Když člověk čte mezi řádky, tak od minulého týdne se to dalo očekávat. Nezbývá nám nic jiného, než brát věci, jak nastaly. Jsou záležitosti mezi nebem a zemí, příroda je příroda,“ snaží se na současnou situaci dívat pragmaticky.

Rozhodnutí z vrchních pater českého fotbalu se dostavilo v průběhu včerejšího dne. I když při posledním vyjádření pro Deník si Matějka dohrávku podzimní části dovedl představit, tak zkraje května už tušil, že by to nyní šlo za hranu. „Muselo by se potrénovat, sehrát nějaké přípravné zápasy. Minimálně tři týdny by bylo potřeba být v tomto režimu,“ ví dobře někdejší trenér divizních Kozlovic.

Amatérské soutěže tak podruhé za sebou nepoznají své postupující, ani sestupující. Dvě sezony v řadě prostě a jednoduše zůstanou nedohrány, což přináší svá úskalí. „Samozřejmě to bere motivaci – jak od mládeže, tak i v naší dospělé kategorii. Když jsou doma tak dlouho, tak si zvyknou na pohodlí, zjistí, že fotbal není vše. Soutěživost je na druhou stranu v každém z nás,“ nepochybuje 47letý trenér.

Momentálně se Otrokovice připravují dle vládou nařízených restrikcí. „Trénujeme v rámci možností, jak je to povoleno. Pomalu se budeme chystat na další sezonu. Doufám, že se to brzy rozvolní, aby tréninky měly šťávu,“ věří Roman Matějka.

A jak by to ve Viktorii mělo konkrétně vypadat? „Fotbal je de facto od října zastavený. Budeme se potkávat a trénovat někdy do poloviny června. Po volnu nastane letní příprava na nový ročník. Doufám, že poté už to bude v normálním režimu a rozehrajeme podzimní část soutěže,“ přeje si trenér týmu, který v nedohraném ročníku 2020/2021 skončil na osmém místě MSFL.

Přípravné období ideálně hodlá doprovodit odehranými duely. „Jakmile se to uvolní, tak kvůli motivaci kluků budeme chtít hrát už na jaře. I když to nebudou mistrovské zápasy, tak to pro hráče bude koření. Takhle je to jako guláš bez něj,“ uzavírá s trefným přirovnáním Roman Matějka.

Jeho svěřenci během podzimní části již uplynulého ročníku třetí nejvyšší fotbalové soutěže odehráli jedenáct zápasů, ve kterých dokráčeli pro třiadvacet bodů. Mezi nejvydařenější duely se počítal hned ten první, kdy Viktoria na půdě Petřkovic zvítězila 3:0. Rovněž však uspěla na hřišti Rosic. Z posledních pěti odehraných duelů získala dvanáct bodů, ve zmíněném období pouze padla ve Vyškově.