Do ideálu je to však dle jeho slov ještě daleko. „I proti Hodonínu se vyskytly určité chyby. Kromě jedné branky jsme však další šance soupeře dokázali ubránit. Pro psychiku je určité super, že se zápas dotáhl do vítězného konce,“ uvědomuje si krátce před úvodním ostrým duelem.

Otrokovice během zimy potkal razantní řez kádrem. Klub opustil kapitán Jasenský, odešli také Bahounek, Markovič, Pančochář nebo Mlýnek. „Hráči chtěli odejít jinam, někteří například za bývalým trenérem,“ zmínil Jan Žižka odliv některých borců za Romanem Matějkou do divizních Hranic. „Naprosto to ale chápeme a respektujeme, podle toho jsme se také zařídili. Ukáže až čas, jestli například odchod Adama Jasenského bude ztráta. Alternativy na jeho post ale máme,“ dodává jedním dechem.

Do posledního mančaftu MSFL naopak přišel Slovák Samuel Prokaj nebo Ukrajinec Vitalyj Nerukh. „Vyhledávali jsme se charakterové hráče. Přesvědčili nás. Nejen oni chtějí pracovat, což je pro nás velmi důležité. Potěšilo mě to.“

V kádru prvního týmu nově jde nalézt také talentovaného Petra Bergera, odchovance klubu. Ten se naposledy v dobrém světle ukázal v přípravném duelu s Hodonínem, kdy vstřelili rozhodující branku na 2:1. „Rozhodně jsme s ním spokojeni, proto jsme ho také začlenili do týmu. Vidíme v něm potenciál, je pracovitý. Jedná se o produkt místní mládeže, pro tyto hráče je to odměna a motivace pracovat,“ ví dobře kouč Otrokovic.

Na hřište se v průběhu jara naopak už možná nedostane na zkušeného Petra Zapalače, který původně měl vykonávat roli hrajícího asistenta trenéra. „Sám za námi přišel, že se více už cítí jako trenér. Na tréninku klukům předává bohaté zkušenosti, mentálně jim pomáhá, jak se tvářit, chovat,“ přibližuje Žižka.

Do jarních bojů by v případě potřeby byl schopný zasáhnout. „Klidně se to ještě může vyvinout, třeba budeme mít vykartované hráče. Stále se udržuje, zapojuje se do tréninků,“ ozřejmil aktivní roli bývalého hráče Opavy nebo Viktorie Žižkov.

Zkušenosti by přímo na hřišti měl předávat Václav Ondřejka. 33etý rodák z Kroměříže v mužstvu Otrokovic už byl v průběhu podzimní části, tu ale nakonec zakončil v Dolním Němčí. „Smekám před ním klobouk, jak pojal přípravu. Mám pro něj pouze pozitivní slova, jeho angažování nám dává smysl. Je to plnohodnotný hráč prvního týmu,“ zdůraznil Jan Žižka.

Otrokovice na jaře po odstoupení Dolního Benešova čeká „jen“ šestnáct zápasů, první dva odehrají na venkovním hřišti. Nejprve v neděli od 17.00 hodin v Hlučíně, příští sobotu se od 14.30 hodin představí v Uherském Brodu. „Los tak musíme brát. Nemůžeme koukat vlevo vpravo. Pouze sbírat body,“ uzavírá lodivod otrokovické lavičky, který nového kapitána neprozradil.