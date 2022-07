Žižka na pozici hlavního trenéra nakonec nevydržel ani čtyři měsíce, skončil po remíze v Blansku, kde hosté inkasovali až v nastavení. „Nebyla to pouze chyba trenéra Žižky. Hráči si mysleli, že vše půjde samo,“ zastává se dalšího mladého kouče.

Trenérské žezlo jste po panu Žižkovi převzal právě vy. Překvapila vás nabídka?

Spíše se to nabízelo. Tehdy nebyl nikdo jiný, kdo by to hned mohl převzít. Nejprve jsme se domluvili, že mužstvo budu trénovat dočasně, dokud se nenajde nový hlavní trenér. Ve hře byla různá jména. Pak jsme měli zápas se Zlínem „B“, který jsme zvládli 2:0. Pan majitel po utkání za mnou přišel, že když jsme vyhráli, tak to nechá beze změny. Líbila se mu i hra.

Jak vás trenéřina chytla?

Osobně mě už bavila pozice asistenta, od trenéra Žižky jsem se naučil nové věci. Trenérů jsem ale celkově zažil hodně, nastupoval jsem v první a druhé lize i v zahraničí, od každého jsem se snažil vzít to nejlepší a klukům předat. Není úplně časté, aby někdo byl čtyři měsíce asistent a pak ve třetí lize hned přešel na pozici hlavního trenéra. Tímto bych panu majiteli ještě jednou chtěl poděkovat.

Stále jste byl zapsaný na soupisce, v posledním zápase sezony jste dokonce na pár minut nastoupil. Jak jste zvládal kombinovat tuto dvojroli?

Nebylo to úplně jednoduché, kluci trénovali skoro každý den. Sám jsem se tak alespoň snažil něco dělat mimo tréninky, abych klukům případně stíhal, doba je přeci jen v tomto ohledu hodně rychlá. Pro příští sezonu bych znovu měl být napsaný na soupisce, v případě nouzového řešení budu připravený naskočit.

Na konci června vám začala příprava na novou sezonu. Jak to aktuálně vypadá s kádrem?

Pokračovat nebude Martin Zedníček nebo Pavel Simr. Máme hostovačky ve Vsetíně nebo Hranicích, vrátit by se měl pouze Adam Jasenský. Posílit by nás měl Patrik Gerža ze Vsetína – jedná se o krajního, dynamického a dobře rychlostně vybaveného hráče. Jsme také domluveni se stoperem z Uničova Romanem Balou. Osa mužstva jinak zůstává stejná. Do sezony bychom chtěli jít se 17 hráči do pole a 3 brankáři.

Za sebou už máte dva přípravné zápasy – proti vašemu bývalému zaměstnavateli z Baníku Ostrava jste prohráli vysoko 1:7…

Utkání proti Baníku byly a jsou pro mě vždy výjimečné. (úsměv) Jinak s prvním poločasem (1:2) jsem spokojený. Hráli jsme kombinačně, přesně takovým stylem, jakým se chceme prezentovat v sezoně. Do druhého poločasu jsme poslali i mladé kluky a Baník nás jasně přehrál. Mezi tím byl vidět obrovský rozdíl.

Druhý zápas jste sehráli proti Dubnici. S 11. týmem loňského ročníku druhé nejvyšší slovenské soutěže jste padli 0:1…

Nasadili jsme hodně mladých kluků, z uplynulé sezony hrálo jen pět hráčů. Víceméně to byl mix kluků na zkoušku spojených s dorostem. Bohužel jsme hned v první minutě dostali gól, pak jsme se těžko dostávali do hry. Kolem 20. minuty se to trochu vyrovnalo, dokonce jsme i měli kopat penaltu, která nakonec byla odvolána. Výsledek po první půli ale byl zasloužený. Ve druhém poločase přišlo zlepšení, nevyužili jsme však tři větší šance, zápasu by slušela remíza.

O výsledek ale tolik nejde, že?

Přesně tak. Hlavně jsme viděli hráče na zkoušku, po zápase jsme vyřadili čtyři. U dalších to bude záležet přímo na nich. Od úterý máme soustředění, kam odjíždíme s 20 hráči do pole a 3 brankáři.

Do přípravy nezasáhl kapitán Tomáš Dekleva. Můžete přinést podrobnosti?

Deky měl pracovní úraz – pracuje v lese, kde na něj spadl strom. Nevypadalo to s ním dobře, byl v kritické situaci. Navíc přišel o ledvinu. Nakonec to ale mělo šťastný konec. Jsme za to neskutečně rádi, je to skvělý kluk i důležitý článek naší kabiny. Teď se nachází ve fázi rekonvalescence – už proti Dubnici se ale na nás byl podívat.

Jak je pravděpodobný jeho návrat do fotbalu?

Co máme zprávy, tak by hrát mohl. Bude záležet, jak jeho tělo bude reagovat, až se znovu aktivně začne zapojovat do sportu. Návrat bych mu hodně přál. Přednější je však pochopitelně zdraví. Pokud by to nevyšlo přímo na hřišti, tak by byl součástí našeho realizačního týmu.