Samotný kouč po zápase s Blanskem připustil, že v jarní části sezony očekával větší bodový přínos. Podobný názor mělo i vedené otrokovického klubu, které se situaci rozhodlo řešit razantním krokem. „Bylo mi to tak vysvětleno. Mančaft měl navíc. Bohužel se tak stalo, ale takový je fotbalový život. Rozhodnutí klubu respektuji, Otrokovicím přeji záchranu, do třetí ligy patří,“ má jasno Žižka.

Viktorii převzal v lednu po konci Romana Matějky. Přes výsledkově nevydařenou přípravu se mu s týmem podařilo vyhrát úvodní dva jarní zápasy, v osmi utkáních vydoloval jedenáct bodů. „Ultimátum jsem žádné neměl. Vzhledem k postavení mužstva po podzimu jsme samozřejmě byli pod tlakem, aby se soutěž udržela.“

Kádr Otrokovic se výrazně proměnil, několik hráčů včetně kapitána Jasenského odešlo za trenérem Matějkou do ambiciózních Hranic. „Hráči přicházeli po konzultaci s vedením, debatovali jsme o tom všichni. Poslední slovo jsem měl já. Mužstvo se skládalo směrem k záchraně, je však uskupeno na vyšší umístění,“ věří Jan Žižka kádru, který dočasně převzal asistent Petr Zapalač.

U mužstva nakonec strávil necelé čtyři měsíce. Kromě překvapivé výhry nad Kroměříži se ve výčtu objevily i nevydařené zápasy. „Herně jsme vyloženě bouchli jen ve Frýdku-Místku, což nechápu do teď,“ poukazuje na prohru 1:5. „Lepší výsledek jsme si mohli odnést z domácího utkání s Uničovem i ze zmíněného zápasu v Blansku. Mančaft má určitě na víc,“ věří Žižka.

Po dubnovém konci by si nyní od fotbalu na chvíli chtěl odpočinout. „Na případné nabídky teď ani reagovat nebudu, potřebuji čas na rozmyšlenou, jestli vůbec budu pokračovat. Člověku to vzalo elán a vítr z plachet. Je to ale čerstvé, nechci se ukvapovat,“ uzavírá dnes už bývalý trenér Otrokovic Jan Žižka.