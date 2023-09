Mohl to být parádní odrazový můstek, stačilo „jen“ udržet vedení. Po třech prohrách v řadě měli fotbalisté Zlínska skvěle našlápnuto ke třem bodům proti Uničovu, poslední desetiminutovka je však stála vítězství. „Měli jsme je na lopatě. Byli jsme však pasivní, bojácní,“ posteskl si lodivod otrokovického mančaftu David Rojka.

David Rojka. | Foto: pro Deník/Jan Zahnaš

Na předchozí duely chtěly zapomenout, což se jim po herní stránce podařilo. Do 70. minuty to bylo podle představ bývalého útočníka.

„Za první poločas musím kluky pochválit. Hráli jsme opravdu dobře, Uničov jsme do ničeho nepustili. Weber (Tomáš Weber) ještě nedal, Kostič (Aleksandar Kostič) to už uklidil,“ zmínil Rojka 23. minutu, po které šli domácí do vedení.

Hosté po přestávce sáhli k razantním kroku – provedli hned čtyři změny, přešli na rozestavení 3-5-2. Tři minuty po hodině hry to přesto bylo 2:0, premiérově se trefil také Sova (Jakub Sova), který vymetl šibenici.

„Někdy okolo 70. minuty se to začalo překlápět, Uničov riskoval, díky standardním situacím tlačil. Komenda (Tomáš Komenda) s Krčem (Aleš Krč) jsou silní ve vápně, ukazovali zkušenosti. My jsme propadávali, tzv. to smrdělo. Strachovali jsme se o výsledek,“ přiznal domácí trenér, který svůj první zápas v MSFL odkoučoval právě proti mužstvu z Hané.

„Po trmě vrmě snížili, za šest minut vstřelili druhý gól, kdy to před Kalim (Marek Kalina) skočilo. Paradoxně jsme nakonec mohli vyhrát, Sova (Jakub Sova) měl dvě šance, když nedal hlavou, pak to chtěl obstřelit, minul však branku,“ mrzelo Rojku.

Remízu proti Uničovu po průběhu zápasu bere za ztrátu.

„Doma jsme chtěli zvítězit! Je to škoda, de facto jsme měli vyhraný zápas. Malinko se i od nás odklání štěstí. Výkon šel každopádně nahoru. Ve Znojmě to už musíme zlomit,“ poukázal na páteční zápas.

Premiéru v dresu týmu z Otrokovic si odbyl bývalý ligový fotbalista Tomáš Weber, jenž nastoupil na podhrotu. Jak David Rojka zhodnotil jeho výkon?

„Věřím, že nám pomůže, na třetí ligu je to kvalitní hráč! Ještě však musí nabrat herní praxi, za poslední dobu toho moc neodehrál. Jak nás přitlačili, tak malinko vypadl z role,“ vidí prostor ke zlepšení.