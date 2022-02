„Sestavu jsme oproti sobotnímu utkání s Vyškovem trošku promíchali. Kluci to na těžkém terénu a za silného větru měli složité, balon dost poskakoval. Soupeř se s podmínkami vypořádal lépe, Zlín byl lepší, nebezpečnější. I když jsme si vypracovali nějaké šance, špatně jsme je realizovali a žádnou z nich kvůli nepřesné finální fázi nedotáhli. Hosté vyhráli zaslouženě,“ uznal Červenka.

Přípravný fotbal -

SK Hanácká Slavia Kroměříž – FC Fastav Zlín B 0:3 (0:2). Branky: Slovák, Bobčík, Hellebrand z penalty.

Ten byl hlavně rád, že viděl v akci i mladší hráče a méně vytížené fotbalisty. „Je výhoda, že všichni budou za týden připravení a budou mít zápasovou praxi,“ uvedl Červenka.

Zlíňané odjížděli z Hané s rozpaky. I když vedoucí tým třetí ligy přesvědčivě zdolali, výsledek 3:0 nijak nepřeceňovali.

Hosté dobře věděli, že soupeř nenastoupil kompletní, opory šetřil.

„Pozitivně hodnotíme pouze výsledek a skutečnost, že se nám nikdo nezranil,“ přiznal zlínský trenér Luděk Marcaník. „Navíc jsme hráli na těžkém terénu na tréninkovém hřišti a za velmi silného větru, což kvalitě střetnutí také nepřidalo,“ přidal zklamaně kouč juniorky Fastavu.

S ševci do Kroměříže odcestoval také brankář Dostál a někteří mladíci ze širšího kádru prvního mužstva.

V první půli se po standardní situaci prosadil hlavou obránce Slovák, po přestávce zužitkoval průnikovou přihrávku přesným lobem Bobčík. Tentýž hráč pak vybojoval penaltu, kterou proměnil Hellebrand.

Domácí borci zlínské gólmany neprověřili. „Bylo to asi lepší, než kdybychom sehráli modelový zápas na Vršavě, nicméně do očekávané generálky to mělo také daleko. Alespoň jsme však udrželi zápasový rytmus, kluci si zvedli sebevědomí venkovní výhrou, nicméně všichni víme, že v soutěži narazíme na mnohem kvalitnější protivníky,“ dodal Marcaník.

Jeho tým odstartuje druhou polovinu sezony příští sobotu na Vrchovině. Hanácká Slavia se na úvod jara představí ve Znojmě.