A byl za ni hodně rád, ukázala mu ještě některé neduhy. „Soupeř hrál v prvním poločase dobře z bloku, trochu nám větral naši pravou stranu, za obranu dával kvalitní dlouhé míče. My jsme si však vypracovali více brankových příležitostí, jedna z nich skončila v brance,“ oddechl si Zapalač.

Jak už to v letošní přípravě bývá zvykem, druhá půle přinesla něco odlišného. „Trochu jsme změnili taktiku, byli jsme lepším týmem, vypracovali si znovu více šancí. Mohli jsme vyhrát i vyšším rozdílem,“ zmínil některé nevyužité příležitosti.

Kvítkovice zpravidla mají horší úvodní poločasy, což se projevilo také proti Krnovu. „S hráči o tom komunikujeme, zase to nebylo zcela ideální, některé výkony byly slabší. Musíme to zlepšit, a ne čekat, až nám soupeř dá gól. V MSFL se to už pak těžko dohání,“ uvědomuje si mladý kouč.

Mluvil už o tom sám Petr Zapalač, výkyvy v prvních 45 minutách by se pro jeho svěřence mohly stát v třetiligové soutěži osudnými. „Od začátku se snažíme praktikovat vysoký agresivní presink, nátlakovou hru. Naši soupeři hrají na brejky, což nám dělá problémy,“ všiml si. „Jsme však dobře silově připraveni, týmy odpadávají, láme se to kolem 70. minuty. Přebíráme otěže zápasu, v těchto fázích rozhodujeme. I kvůli tomu tvrdě trénujeme, ukazuje se to jako správná cesta,“ věří Zapalač v nastolený trend.

Jeho svěřenci v závěrečných dvou přípravných duelech neinkasovali, o týden dříve remizovali se slovenskou Seredí 0:0.

O základní sestavě je téměř rozhodnuto. „Jsou dvě místa, na které máme tři hráče, jeden z toho vypadne. Teď proti Krnovu jsme ještě zkoušeli některé hráče na pozicích, na kterých nehrají tak často,“ přiblížil lodivod kvítkovické lavičky, který má problémy s užším kádrem. „Sám jsem zvědavý, v kolika lidech pojedeme do Brodu, není to ideální, nebudeme mít tolik na výběr.“

Zatímco Lukáš Vychodil už začíná trénovat, v solidní formě hrající Jan Kuběna má pohmožděné koleno, musí na vyšetření. Mimo hru je stále Patrik Jakubowicz. Otazník visí nad Markem Vintrem.

I vzhledem k těmto okolnostem to v prvním přípravném zápase na půdě Uherského Brodu, v sobotu od 14.30 hodin, nebude snadný zápas. „Rozhodně je to specifické utkání, hráče na to znovu budeme upozorňovat. Je to pro nás malé derby,“ ví dobře Zapalač. „Brod se navíc pod Lukášem Pazderou zvedl, předvádí modernější fotbal. Má kvalitní silové hráče. Na naší straně by pro změnu mohla být vyšší fyzička. Čekám soubojové utkání, kluci nesmí uhnout ze soubojů, jinak nás Brod potrestá,“ zdvihá prst.

Petr Zapalač byl ještě na podzim připravený na lavičce Kvítkovic, v případě potřeby mohl zasáhnout do hry. To už ale dle jeho slov nehrozí, stoprocentně se chce soustředit na trenérskou dráhu. „Majiteli jsem na rovinu říkal, že asi už nebudu připravený. Necítím se na to, abych ještě nastoupil, delší dobu už navíc netrénuji. Nepředpokládám, že se ještě objevím v zápase,“ dodal bývalý hráč Žižkova nebo Opavy.

Donutí ho úzký kádr zasáhnout do hry?