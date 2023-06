Jak jste viděl rozlučku s ročníkem 2022/2023, při které jste doma padli s Hranicemi? Začali jsme dobře, skvěle jsme kombinovali, Hranice jsme dvacet minut nepustili za půlku. Bylo to však jen po vápno, moc šancí jsme si nevytvořili. Stejně jako proti Vrchovině nám chyběl Rapi (Daniel Rapavý – pozn. red.), více, než jsme si mysleli. Bez útočníka se hraje těžko. Po půl hodině hry jsme udělali chybičku – nepohlídali jsme si odkop, Rolinc (Jakub Rolinc – pozn. red.) se dostal k balonu, pak prošel mezi čtyřmi hráči a z úhlu prostřelil Kaliho (Marek Kalina – pozn. red.). Na této úrovni je to trestuhodný. Ublížilo nám to.

Co druhý poločas?

Po rohu proti nám byla písknutá přísná penalta. Rychle jsme snížili, znovu tlačili, po obstřelu z rohu velkého vápna jsme inkasovali potřetí. Hezky to tam zakroutil. Herní kvalita byla na naší straně, avšak bez efektu. Jak už jsem zmiňoval, chyběl nám střelec, který by zúročil práci, centrů tam bylo hodně. Hranice hrály chytře, z bloku, nákopy. Stačilo jim to. Ze čtyřech šancí vstřelily tři góly.

Kvítkovice přišly o náskok 3:0: Rojkovi chybí lídr, tragédii z výsledku nedělá

V posledních dvou zápasech jste inkasovali šest gólů…

Defenzíva rozhodně nebyla podle představ. Když vezmu tento zápas, tak na Kubu Rolince jsme kluky upozorňovali, na třetí ligu je to nadstandardní hráč. Na obranné činnosti přes léto zapracujeme.

Konec sezony je za vámi, mužstvo jste vytáhl doprostřed tabulky. Zůstáváte stoprocentně i na příští ročník?

Budu pokračovat, splnil jsem úkol. Panuje se mnou spokojenost, i s předvedenou hrou. Už řešíme kádr – jak příchody, tak odchody, v nejbližších dnech bude jasno. Za dva týdny začínáme předpřípravu, která bude končit fyzickými testy v Přerově na oválu. Ostrou přípravu zahájíme 10. července.

Už máte naplánované přípravné zápasy?

Hned v úterý 11. července nás čeká Sigma B. Následně budeme hrát se Startem Brno, Vsetínem, zakončíme to čtvrtým zápasem během dvou týdnů proti Třinci. Na konci července bude domácí pohár, což je generálka na MSFL. Nová sezona začíná první srpnový víkend.

Rojka chtěl zaskočit trápící se Kroměříž. Kouče Kvítkovic mrzí zbytečná červená

S jakým realizačním týmem půjdete do nové sezony?

Vše je zatím v jednání. Měl by však zůstat trenér gólmanů, novým asistentem se pak stát Vlasťa Zeman, který v minulosti trénoval holky Olomouce, naposledy muže v Holici. Naopak odchází Peťa Zapalač.

Dá se nyní prozradit, zda někdo ze současného týmu nenastoupí do letní přípravy?

Zájem je o Pernatskyiho (Oleksandr Pernatskyi – pozn. red.) a Rapavého, u těchto dvou je nejistota, jiné případné odchody by být neměly. Pokud odejdou, budeme muset za ně někoho přivést. Někteří hráči jsou v jednání, další se hlásí sami, což je pro mě novinka. (úsměv)

Jak to vypadá s brankářským postem? Kalinovi většinu jara kryli záda dorostenci…

S Kalim půjde do přípravy Patrik Jílovec, který byl zraněný už v době mého příchodu. Na závěr proti Hranicím za odměnu dostal šanci Richard Čada.

MSFL, 33. kolo

SK Kvítkovice – SK Hranice 1:3 (0:1)

Branky: 72. Pernackyj (pen.) – 32. Rolinc, 68. Rolinc (pen.), 75. Rolinc. Rozhodčí: Ogrodník – Poláček, Šimoník. Diváci: 210.

SK Kvítkovice: Kalina (79. Čada) – Krakovčík, Ilić, Vychodil, Kiška, Dzjuba, Pernackyj (C), Gerža (79. Jakubowicz), Waclawik (79. Smékal), Russmann (80. Němec), Chovan (60. Buchta).

SK Hranice: Tomečka – Kunovský (87. Cagaš), Kuchař (C), Grygar, Pečeňa (79. Vavřík), Beňa (57. Stryk), Marek, Berčík, Rolinc (87. Spurný), Markovič, Vymětalík.