Forma obou týmů byla zcela odlišná. Domácí od 22. dubna vyhráli čtyři střetnutí, jejich páteční soupeř naopak za poslední měsíc ovládl jediné utkání. „Slovácko nehrálo vůbec špatně, s mladými hráči se slušně ukazovalo kombinační hrou. Avšak jen po vápno, pak jsme si to zkušeně pohlídali,“ těšilo bývalého kouče Přerova.

Znovu se ukázalo, jak klíčové je otevřít skóre. To se podařilo níže postavenému celku MSFL. „Pomohli jsme si důležitým prvním gólem,“ zdůraznil vítěznou trefu z 22. minuty, o kterou se postaral Rapavý. Ten dal gól ve třetím zápase v řadě.

O druhou branku se v polovině druhého dějství postaral Dziuba. „Tento gól hlavičkou do šibenice rozhodl. Oba hráči vstřelili krásné branky,“ smekl Rojka před úspěšnými střelci.

Pod jeho vedením už přišly výpadky, které mohly znamenat ztrátu vedení. Proti Slovácku naopak žádný nenastal, domácí si závěr bez problémů pohlídali. „Takticky jsme to zvládli výborně. Poučili jsme se, s přehledem to dohráli. Klobouk dolů. Hlavně jsme udrželi nulu, je hodně důležitá! Kali (Marek Kalina, brankář Kvítkovic) nás podržel,“ zářil někdejší ligový útočník, který to se svým novým mančaftem dokázal teprve podruhé.

Kouč Kvítkovic Rojka o důležité výhře i dalším výpadku: Byly to trochu nervy

Fotbalisté Kvítkovic ustáli těžký týden. Ve všech třech zápasech naplno bodovali, dvakrát navíc s týmy bojujícími o udržení. Těchto devět bodů je výrazně posunulo k setrvání v soutěži i pro nadcházející ročník MSFL. „Máme 38 bodů, z nejhoršího jsme venku,“ raduje se 41letý kouč.

Vedení klubu si jeho přínos může pouze pochvalovat. Mužstvo si ještě v polovině dubna procházelo výsledkovou krizí. Včetně porážky s Uničovem, u které už byl i David Rojka, nebodovalo v šesti zápasech za sebou. Od doby nového trenéra získalo 15 bodů z 18. Lepší formu už má jen Uničov, ten vyhrál deset duelů v řadě.

Co stojí za tak velkým vzestupem celku z Otrokovic?

„Udělal jsem změny v sestavě, ta si sedla. Někteří hráči jsou na jiných pozicích. Předvádíme také jiný styl, pozměnili jsme ho. Kluci pochopili moji filozofii, co po nich chci. Odlišná je také skladba a náplň tréninků,“ prozradil hlavní kouč Kvítkovic. „Navíc dáváme poměrně dost gólů,“ poukázal na 15 branek od svého příchodu.

Kvítkovice se výhrou v Brodě přiblížily záchraně, padly dva vlastní góly

O kvalitě tohoto kádru nepochyboval. „Je dobrý! Máme tu rychlost, dravost, solidní úroveň. Potřebovali jsme to z kluků dostat, nastartovat. Pro některé možná tato změna byla i novým impulsem,“ uvažuje nad dalším důvodem úspěšného tažení.

Hlavním koučem byl do té doby Petr Zapalač. Čerstvě 36letý trenér hodil ego za hlavu a minimálně do konce sezony se přemístil na pozici asistenta David Rojky. „Se Zapim jsem spokojený, svoji roli vzal suprově!" chválí si Rojka dosavadní spolupráci.

„Našli jsme si k sobě cestu, respektujeme se. Dobře se navíc doplňujeme. Jsem rád, že jsme na to dva, více lidí toho více vidí. Řešíme spolu i taktické věci. Je to má prodloužená ruka, obrovská pomoc. Pomáhá i při tréninku. Když je nás navíc lichý počet, tak se i zapojí,“ pousměje se lodivod kvítkovické lavičky.

Nečekaný hrdina Kvítkovic: Formu mám díky rizotu, směje se Chovan

Aktuálně deváté mužstvo MSFL nyní může být v pohodě, šest kol před koncem sezony je v podstatě zachráněno. Od fotbalu si ale zdejší hráči neodpočinou, už v úterý hrají na půdě Frýdku-Místku. Ve 12 dnech to pro ně bude už čtvrtý soutěžní zápas! „Je to náročný,“ nepopírá.

„Teď doma proti Slovácku jsme hráli v nejsilnější sestavě, potřebovali jsme vyhrát. Síly ale už rozložíme mezi ostatní hráče, minimálně dvě změny uděláme,“ přiblížil hlavní kouč David Rojka.

MSFL, 29. kolo

SK Kvítkovice – 1.FC Slovácko B 2:0 (1:0)

Branky: 22. Rapavý, 66. Dziuba.

SK Kvítkovice: Kalina – Krakovčík, Ilič, Pernatskyi, Russmann, Waclawik (87. Smékal), Kiška, Dziuba,, Gerža (82. Němec), Chovan, Rapavý (90. Jakubowicz).

1.FC Slovácko B: Borek – Stropsa, Kratochvíla (C), Aldin (71. Velecký, Kočí (71. Kozel), Onuoha, Bartoš, Severa, Břečka, Koryčan (70. Šlechta), Holášek.