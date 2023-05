Dlouho to vypadalo na poklidný večer. Kvítkovicím vyšel úvodní poločas, po první půli vedly 3:0. Když na začátku druhého poločasu přidaly čtvrtou trefu v utkání, snad již nikdo nepochyboval, že by z toho mohlo být drama. To se nakonec událo. Se šťastným koncem pro aktuálně 12. mužstvo třetí nejvyšší soutěže. „Výhra je jednoznačně cenná,“ pochvaluje si lodivod otrokovické lavičky David Rojka.

Domácí nakopl úvodní gól, o který se už ve třetí minutě hry postaral Dziuba. Ve zbytku poločasu ještě dvakrát udeřil kapitán Pernatskyi, pro kterého to byla osmá, respektive devátá trefa letošního ročníku. „Vím, co v klucích je. První poločas přesto zvládli nad očekávání, byli jsme jasně lepší. Vstřelili jsme krásné góly, celkově to byl skvělý výkon,“ září nedávný kouč divizního Přerova.

Bylo ještě veseleji. Ve 47. minutě už na 4:0 zvyšoval slovenský záložník Chovan. Jakoby tato branka domácí mančaft uspala. „Už jsem i malinko přemýšlel, jak prostřídáme, aby si zahráli všichni hráči,“ připouští Rojka.

Pouhé dvě minuty po trefě Chovana se poprvé prosadily Rosice, postaral se o to zkušený Selinger. „Z ojedinělé šance hostů jsme inkasovali. Nedohráli jsme situace, trochu jsme tam propadli. Z levé strany dali centr pod sebe,“ přiblížil kontaktní trefu favorita.

„Rosice pak už neměly co ztratit. Ještě jsme nastřelili břevno, měli jsme i další šanci na 5:1, kterou se nám ale bohužel nepodařilo proměnit,“ posteskl si hlavní kouč otrokovického celku.

Nevyužité šance ho postupně mohly mrzet, výše postavené mužstvo v tabulce totiž po krásné střele do horního rohu branky snížilo na rozdíl dvou gólů. „Pořád se nic nedělo,“ zůstával klidný.

Kvítkovice však následně přišly o zimní posilu ze Znojma Krakovíčka. „Dostal loktem, na hlavě má pět stěhů. Je to náš klíčový stoper, v prvním poločase byl jednoznačně nejlepším hráčem na hřišti. Hrál výborně,“ smekl Rojka před výkonem 22letého borce.

Rosice snížily minutu po hodině hry, Krakovčík šel ze hřiště v 67. minutě. „Změnili jsme posty, malinko jsme začali šlapat vodu. Hosté pak snížili na 4:3, po odchodu Rapavého jsme ztratili výškovou převahu. Strachovali jsme se o výsledek. Hosté to nakopávali, při standardkách byly vidět obrovské rozdíly,“ zmínil silnou zbraň soupeře.

Dvougólový kapitán domácích Pernatskyi v nastavení dostal míč z brankové čáry. V nastavení trvajícím devět minut to Kvítkovice nakonec uhrály ve svůj prospěch. „Posledních dvacet pětadvacet minut jsme to zvládli silou vůle. Nemohli jsme nic vypustit, museli jsme hrát na krev. Sáhli jsme si na dno. Věřím, že nám to pomůže i psychicky. Podruhé v řadě jsme navíc ubránili výsledek. Jen je ještě potřeba zapracovat na kondici.“

Mančaft Davida Rojky příští sobotu zajíždí na půdu ještě nedávného dlouhodobého lídra soutěže z Kroměříže. Hanáci se však trápí, v posledních čtyřech utkáních získali jen tři body. V pátek padli na půdě zachraňujícího se Velkého Meziříčí 2:0. „Mají teď své problémy. I když jsme pokopaní, tak tam jedeme bodovat,“ velí Rojka.

Plány mu můžou ztížit potenciální absence. Otazník zůstává u jmen Krakovčík, Rapavý a Pernatskyi.