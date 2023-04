„Předvedená hra v některých zápasech sice snesla měřítka, výsledky však nebyly adekvátní vynaloženému úsilí. Něco jsme museli změnit. Přinést nový impuls,“ přiblížil sportovní manažer aktuálně 15. týmu MSFL Pavel Býma.

Kvítkovice gólem z 93. minuty prohrály popáté v řadě. Na výhru čekají od října

Nový impuls přišel po velikonočních svátcích. Jak to tak bývá, na trenérské židli. Na místo hlavního trenéra přichází David Rojka, který ještě o uplynulém kole vedl divizní Přerov. Dosavadní lodivod kvítkovické lavičky Petr Zapalač se přesouvá na pozici asistenta.

„Setrvání Petra Zapalače bylo jedno z přání Davida. Viděl, že hráči jsou dobře natrénování, nachystání,“ nastínil Býma. „Na obhajobu Petra – byl u toho sám, od konce Guzika staršího neměl od konce podzimu k dispozici asistenta."

Proč se vedení Kvítkovic rozhodlo právě pro Rojku?

Zapalač po další prohře: o své pozici, posilách i návratu naděje Baníku

„Líbí se mi jeho styl práce – je impulsivní, neštve se s tím, umí to vzít od podlahy. V Přerově měl super výsledky, s mladým týmem hrál o postup. Právě s mladými hráči chce pracovat, ztotožňuje se s vizí našeho klubu. Může je posouvat dále,“ nepochybuje Pavel Býma o angažování někdejšího útočníka Olomouce nebo Mladé Boleslavi.

Rojka se Zapalačem už měli společné sezení, cíl pro zbytek sezony bude jasný – udržet v Kvítkovicích MSFL! „Alfou a omegou je záchrana,“ připouští sportovní manažer klubu. „Možná nám chybí jen větší zkušenost trenéra, David trénuje už nějakých pět šest let. Kluci si sedli, domluvili se.“

Sám Pavel Býma tuší, že důvodů současného postavení je více. Mimo jiné i zranění důležitých hráčů. „Blahuta by se měl zapojit snad začátkem května, Kuběna bude chybět ještě půl roku,“ prozradil. „Celkově by to bylo to na hlubší analýzu. Máme hráče, které jsme já i trenér chtěli. Je tu mladý tým, možná by to jen chtělo jednoho dva zkušenějšího hráče navíc,“ přemítá Býma.

David Rojka se bude Kvítkovicím naplno věnovat už od středečního dne. „David v Přerově skončil úplně. Nejsme v situaci, kdy by mohl být na lavičce i v dalším klubu,“ dodává Pavel Býma.

Vyjádření dosavadního hlavního kouče Petra Zapalače: „Sportovní manažer klubu Pavel Býma chtěl dát týmu nový impuls. Přišel s tím, zda bych byl ochotný dělat asistenta Davidu Rojkovi. Měl jsem čas na rozmyšlenou. Kdyby mi to nabídl před týdnem, tak bych do toho nešel. Můj pohled změnil zápas s Hodonínem. Kluci věděli, o co hrají. V tom utkání makali, viděl jsem, že jim to není jedno. Postavili se za mě. Myslím si, že jsme si vytvořili dobrý vztah. Je to pro mě signál dát ego pryč a pokračovat teď jako asistent."