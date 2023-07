Shrňme si oba zápasy. Začněme nejprve utkáním proti Olomouci B, osmým týmem loňského ročníku FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY…

Byl to de facto zápas po prvním tréninku, B-tým Olomouce je ve zcela jiné fázi přípravy než my. V úvodním poločase hrála lepší sestava, která i přes prohru 0:3 odehrála vyrovnaný fotbal, projevila se však kvalita v koncovce Sigmy. Třikrát jsme ztratili míč, potrestala nás z brejků. Celkově jsem však byl spokojený. Do druhé půle jsme to prostřídali, ani z jedné strany to už nebylo tak kvalitní, na konci jsme pak dostali dva lehké góly.