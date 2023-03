Ani na druhý jarní pokus nebodovali. Fotbalisté Kvítkovic po porážce s Blanskem prohráli také na půdě Baníku Ostrava B. S druhým týmem MSFL padli 1:3. O jedinou trefu hostů se postaral Chovan.

Kvítkovice padly i podruhé. Ilustrační foto. | Foto: pro Deník/Jan Zahnaš

„Domácí zvítězili zaslouženě, byli fotbalovější," uznal sportovně hlavní trenér hostů Petr Zapalač.

„V prvním poločase měli územní převahu, my se dopředu dostávali jen z brejků. Měli jsme tam dvě dobré střely, branku to ale neohrozilo," pronesl Zapalač, který už v 21. minutě musel střídat útočníka Rapavého, jehož místo zaujal Němec.

Kvítkovice přesto do druhého poločasu šli za pořád udržitelného skóre, proti velkému favoritovi prohrávali jen 0:1. „Po přestávce jsme hru chtěli vysunout, neměli jsme už co ztratit. Za stavu 0:2 se nám ještě podařilo snížit, byla tak ideální chvíle na to, abychom se dostali do tlaku a vyrovnali. Po dvou minutách jsme ale vytvořili individuální chybu, kterou soupeř potrestal," mrzelo mladého kouče.

Zisk bodů na půdě rezervy Baníku byl o to náročnější, že domácí v době reprezentační přestávky mohli využít hráče z A-týmu. „Měli tam devět hráčů z prvního týmu. Tito hráči jsou individuálně výborně vybaveni, dynamičtí, rychlí a hlavně zkušení. Na druhou stranu můžou být pak nesehraní s B-týmem. Teď nás ale předčili, byli rozdíloví," uzavřel Petr Zapalač.

Jeho svěřenci příští neděli přivítají Frýdlant nad Ostravicí.

MSFL, 21. kolo

FC Baník Ostrava B – SK Kvítkovice 3:1 (1:0)

Branky: 17. Smékal, 66. Juroška, 78. Smékal – 77. Chovan.

FC Baník Ostrava B: Letáček – Šehič, Boula, Jaroň P. (80. Látal), Buchta (C), Provazník (46. Zálešák), Stoklásek, Svozil, Juroška (67. Jaroň M.), Smékal (87. Halda), Miškovič (46. Drozd).

SK Kvítkovice: Kalina – Krakovčík, Buchta (67. Jakubowicz), Chovan, Kiška, Rapavý (22. Němec), Dziuba, Pernatskyi (C), Gerža, Russmann, Waclawik.