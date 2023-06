„Když to vezmu celkově, pro diváky to byl super zápas! Fanoušci Vrchoviny říkali, že takový se tam dlouho nehrál. Pro mě to pochopitelně bylo malinko horší,“ říká s trpkým úsměvem.

První půle příliš mnoho šancí nenabídla, hosté se přesto ve 20. minutě dostali do vedení, dvanáctou branku sezony vstřelil kapitán Pernatskyi. „Byl to gól ze standardky, malinko jsme se po něm uklidnili. Kromě branky tam od nás bylo hodně náznaků, akce jsme nedohráli. Klukům jsem v kabině vyčítal, že v podstatě neohrozili branku,“ čílil se Rojka i přes vytvořený náskok.

Jeho svěřenci uposlechli, zaměřili se na to. Výsledkem byly další dvě trefy. „Alex znovu po standardce vstřelil gól, bylo to jako přes kopírák. Gerži (Patrik Gerža) pak po odraženém míči dával do šibenice,“ pochvaloval si mladý kouč rychlé zvýšení náskoku.

Kvítkovice trápily Hlučín: Zatopili jsme mu, oddechl si, chválí Rojka

Když Kvítkovice v 56. minutě vedly 3:0, snad nikdo nepochyboval, že z půdy zachraňujícího se týmu odvezou všechny tři body. Opak byl pravdou, nakonec získaly jen jeden.

„Zápas jsme už měli mít pod kontrolou. Místo zklidnění ale přišla ztráta, zachovali jsme se zbrkle. Domácí snížili na 1:3. Chytli se, vše to pak odšpuntovalo,“ poukázal na hektickou půl hodinu střetnutí.

Jak popisuje trenér hostů, další část duelu byla něco, za co by se nemuseli stydět ani aktéři v české nejvyšší soutěži. Možná i leckteré jiné evropské! „Byl to masakr, totální úlet,“ culí se Rojka.

„Hrálo se nahoru dolů, brutálně. Snažil jsem se to ukočírovat, vůbec to však nešlo. Domácí riskovali, my měli šest sedm brejkových akcí – tři na jednoho, čtyři na jednoho. Nic jsme však nedohráli. Buď jsme netrefili branku, nebo to hráč Vrchoviny zblokoval,“ zoufal si David Rojka.

Kvítkovice téměř přišly o náskok 4:0. Sáhli jsme si na dno, přiznává Rojka

Tušil, snad i věděl, že toto se může vymstít. „Byl jsem nepříčetný, rozkopal jsem i flašku. Fanoušci domácích se divili, proč to tak hrotím.“

Trest přišel. A ne jeden. Vrchovina v 79. minutě snížila, pak krásnou střelou dokonce vyrovnala na 3:3! „I za tohoto stavu riskovala, situace jsme však dohrávali hodně tristně. Byl jsem dost rozladěný,“ zlobil se kouč hostů.

Domácí dokonce otočili na 4:3, gól však padl po zřetelném ofsajdu. „Nekvalita nás stála výhru, měli jsme zvítězit 8:2. Nedělám však z toho tragédii,“ říká jednoznačně.

Otrokovickému mančaftu se už poněkolikáté na jaře přihodilo, že buď ztratil velmi dobře rozehraný zápas, nebo se strachoval o výhru. „Je pravda, že máme problémy s koncentrací, myšlenkami jsme už pak někde jinde. V kabině chybí lídr, zkušený hráč, který by kluky seřval. Z lavičky na to úplně nedosáhnu,“ posteskne si Rojka.

Rojka chtěl zaskočit trápící se Kroměříž. Kouče Kvítkovic mrzí zbytečná červená

Koncentrace však není jediný důvod, proč k tomu dochází. „Mám určitý styl, kterým se chci prezentovat, kluky nutím hrát dopředu,“ zmiňuje svoji jasnou filozofii.

Nabízí se tak otázka – budou v Kvítkovicích takového lídra hledat? „Někoho máme vytipovaného, skladbu mančaftu trochu pozměníme,“ připouští David Rojka.

Dvěma zásahy se proti Vrchovině blýskl kapitán Oleksandr Pernatskyi. 27letý borec už má na kontě 13 gólů! „Umí si najít balon, zklidnit hru. Je to pro nás klíčový hráč. Uvidíme, zda odejde, nebo ne. Co mám info, tak se na něj byli dívat skauti. Pokud ho ztratíme, bude nám chybět,“ uzavírá lodivod kvítkovické lavičky.

MSFL, 32. kolo

SFK Vrchovina – SK Kvítkovice 3:3 (0:1)

Branky: 57. Vacek, 79. Svoboda, 81. Šteffl – 20. Pernatskyi, 52. Pernatskyi, 56. Gerža. Rozhodčí: Kolář – Marek, Malimánek. Diváci: 275.

SFK Vrchovina: Šmída – Bača, Ráliš Dominik, Nečas, Svoboda, Batelka, Ráliš David (46. Vacek), Šteffl, Jícha (46. Sytař), Matulka, Duda.

SK Kvítkovice: Kalina – Krakovčík, Ilic, Němec (63. Chovan), Vychodil, Kiška, Dziuba, Pernatskyi, Gerža (78. Guzik), Waclawik (89. Smékal), Jakubowicz (63. Russmann).