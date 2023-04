Negativní bilance se s otrokovickým mančaftem veze od posledního podzimního kola, kdy prohrál v Hranicích 0:3. Do jara vstoupil se čtrnáctidenním zpožděním, po solidní přípravě ovšem navázal tam, kde na podzim skončil.

Postupně přišla porážka s Blanskem, Kvítkovice ještě v 82. minutě vedly 1:0.

Bez bodu dopadl také těžký zápas na půdě Baníku Ostrava B, proti posílenému mančaftu padly rovněž 1:3.

Uplynulý víkend jim nevyšel domácí duel s nováčkem soutěže proti Frýdlantu nad Ostravicí. Byla z toho porážka 0:1.

Zapalač po další prohře: o své pozici, posilách i návratu naděje Baníku

Vše vyvrcholilo teď na Velký pátek, kdy se proti silnému Hodonínu dlouho držely, avšak padly gólem ze třetí minuty nastavení.

„Fotbal umí být někdy krásný, ale někdy hrozně krutý. My si dneska vypili kalich hořkosti až do dna. Je mi líto hlavně kluků, kteří na hřišti nechali všechno. Stejně ale nedostali odměnu v podobě bodu," pronesl skleslý kouč Kvítkovic.

Sezona je ještě dlouhá, do konce zbývá 13 kol, poslední Vítkovice a předposlední Velké Meziříčí dokonce mají dva zápasy navíc. Letošní MSFL je celkově vyrovnaná, Kvítkovicím i přes poslední nezdary zbývá na osmé místo šest bodů.

Kvítkovice čítají absence, na první kolo možná pojede jen 13 hráčů. Co Zapalač?

Horší vstup do zápasu zažít nemohly, prohrávaly už ve druhé minutě, kdy se prosadil Bohun. „Přišlo mi, že soupeř po gólu přestal hrát, my jsme naopak začali zvyšovat obrátky. Hráli jsme jako tým, chtěli to otočit jako tým. Nebyl tam nikdo, kdo by něco vypustil."

Ve 48. minutě bylo srovnáno, potřetí za Kvítkovice skóroval Guzik, poprvé od návratu. Své předchozí branky vstřelil při poslední výhře tohoto týmu, na konci října režíroval výhru 3:0 nad Zlínem B.

Obrat jim nakonec nevyšel. Znovu zůstaly bez body.

„Chtěl bych pochválit i sílu soupeře. Mají velice nebezpečné standardky, po jedné jsme v závěru dostali gól," uzavírá Petr Zapalač.

Kvítkovice už příští pátek doma vyzvou Znojmo. Jihomoravané dnes přetlačili Velké Meziříčí 2:1.

MSFL, 23. kolo

FK Hodonín – SK Kvítkovice 2:1 (1:0)

Branky: 2. Bohun, 90+3. Holek – 47. Guzik.

FK Hodonín: Petráš (C) – Dressler, Sukup, Kadlec – Glushach, Bobčík, Bohun, Langer, Dunda – Jáger, Holek.

SK Kvítkovice: Jílovec – Pernatskyi (C), Gerža, Russmann, Krakovčík, Dziuba, Guzik (79. Němec), Smékal (71. Rapavý), Vychodil, Chovan, Kiška (71. Buchta)