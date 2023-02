„Proti Púchovu to byla zajímavá konfrontace. Utkání mělo kondiční parametry, splnilo to svůj účel,“ kvitoval tento aspekt hlavní kouč otrokovického mančaftu Petr Zapalač.

Přesně za měsíc se Kvítkovice dočkají prvního jarního zápasu v MSFL. Není tak divu, že v těchto dnech dostávají pořádně zabrat. To se ukázalo i proti Púchovu. „Pořád jsme v hrubé přípravě. Kluci teď měli dvoufázové tréninky, některé dokonce trvaly hodinu čtyřicet nebo hodinu čtyřicet pět. Bylo to pro ně opravdu náročné. V zápase se to pak i projevilo, měli jsme těžké nohy,“ uznal mladý kouč, který jedním dechem vyzdvihl kvalitu slovenského soupeře. „Ukázal, že má svoji tvář, nehrál nijak na náhodu,“ zdůraznil.

Petr Zapalač musí po neúspěšném střetnutí řešit strasti. Ty se týkají zdravotních patálií jeho dvou svěřenců. Prvním z nich je teprve 17letý Patrik Jakubowicz, který v přípravě dal dva góly. „Měl problémy s kolenem. Lukáše Vychodila navíc trápil zadní stehenní sval. Oba v pondělí podstoupí vyšetření, dozvíme se více.“

Navštívili jsme: fotbalisté Kvítkovic potřetí za sebou v přípravě remizovali 2:2

Jak to tak nejen v přípravě bývá, někteří hráči kvítkovického týmu se předvedli v horším, druzí zase v lepším světle. K tomu pozitivnímu patřil mladý stoper Ilja Ilič, který naposledy působil v nižší francouzské soutěži.

V klubu byl na zkoušce. „Měl tu pomalejší rozjezd, už ale zjistil, o čem to tady je. Nyní proti Púchovu zahrál solidní zápas. Ačkoliv je mladý, tak se jeví zkušeně, umí hrát tvrdě, dobře chodí do soubojů,“ chválí potenciální posilu, kterou by si přál získat do svého kádru. „V týdnu se budeme domlouvat na podmínkách,“ upřesnil Zapalač.

Dalším možným novicem kvítkovického mužstva je Petr Němec, který na podzim nastupoval za divizní rezervu Zbrojovky Brno. „Doufám, že také on nás posílí,“ přeje si někdejší hráč Opavy nebo Viktorie Žižkov.

Kvítkovice obměnily brankářský post. Hrály už posily, zaujal hráč Zlína

Další posílení kádru se bude odvíjet dle situace se zraněnými hráči. Jednou z priorit poté zůstává prodloužení hostování Michala Guzika, na kterého by Kvítkovice rovnou rády získaly opci. S tím ale momentálně příliš nesouhlasí jeho kmenový klub Baník Ostrava.

Kvítkovice naopak po půl roce opouští duo Roman Bala, Michal Šidlík. Oba borci v létě přišli z Uničova, kam se znovu podívá Šidlík. Bala své další angažmá teprve hledá.

V mužstvu nezůstává ani ukrajinská dvojice, která na podzim hostovala ve Vsetíně, konkrétně Vitalii Nerukh a Andrii Hretsaichuk. „Vitalij odešel do Polska, Andrej by měl jít hostovat do Přerova,“ upřesnil lodivod kvítkovické lavičky Petr Zapalač.