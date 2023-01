Po prostřídání už branka nepadla. „Vypracovali jsme si více tutových šancí, neproměnili jsme však ani jednu. Udělali jsme si to složitější. Vsetín pak začal trochu kousat, nebylo poznat, kdo hraje třetí ligu a kdo divizi,“ mrzelo Zapalače, který na celé utkání poslal jen oba stopery.

Jinými pocity během zápasu oplýval lodivod valašské lavičky Roman Vojvodík. „Brzy jsme prohrávali 0:2, což s vámi zamává. Další gól jsme dostali z penalty. Měli jsme hrůzostrašných 20 minut. Hra ale vůbec nebyla špatná, ve druhém poločase jsme měli hodně šancí,“ přiblížil Vojvodík.

Rapavý to už chtěl zabalit. Laso mu hodil Býma z Kvítkovic

Zatímco pro Vsetín to byl premiérový přípravný zápas, Kvítkovice nastoupily do druhého střetnutí v letošním kalendářním roce. Proti Sigmě Olomouc B padly 0:2. „Sigma měla obrovskou kvalitu, pomohla si i hráči z prvního týmu. Byli jsme teprve tři dny v tréninku, bylo to velice těžké. Paradoxně jsme herně vypadali lépe než proti Vsetínu,“ vrátil se Zapalač k úternímu duelu.

Aktuálně osmé mužstvo třetí nejvyšší soutěže zasáhlo do lednové přípravy se změnami v kádru. Nejcitelněji se to dotklo brankářského postu, na kterém skončili Juraj Semanko i Roman Konečný. „Roman by měl pokračovat ve třetí lize, v jednom z týmů ČFL. Juraj by si nyní chtěl dát půl roku pauzu od fotbalu, pracovně je hodně vytížený,“ informoval mladý kouč. „Skončil i stoper Michal Suchý, který rovněž příliš nestíhal. Vyhodnotili jsme to tak, že ukončíme spolupráci,“ dodal k jistým odchodům.

Kvítkovice okamžitě sehnaly náhradu. Z Uničova přišel 25letý gólman Marek Kalina, druhým mužem mezi třemi tyčemi je o čtyři roky mladší Patrik Jílovec. Někdejší mládežník Baníku Ostrava naposledy chytal v týmu FK SK Polanka nad Odrou.

OBRAZEM: Kvítkovice padly v Hranicích. Beru to na sebe, říká Zapalač

A tím výčet noviců nekončí. „Posílili jsme o Roberta Russmana a Martina Krakovčíka ze Znojma, u Krakovčíka už chybí jen dokument. Hodně jsem o něj stál, od prvního tréninku jde vidět jeho velký přínos,“ těší Petr Zapalače.

Důležitou součástí mužstva by měl být i Russman, jeden z nejtechničtějších hráčů MSFL. „Hledali jsme rozdílového hráče. Roba znám už delší spolu, dokonce jsme spolu ještě hráli. Tlačil jsem na majitele, aby k nám přišel. Je to dynamický krajní hráč, má dobrou akceleraci, perfektní střelu i fotbalové myšlení,“ smekl před 23letým záložníkem, který uzavřel skóre proti Vsetínu.

K dalšímu produktu ostravského Baníku ale měl i výhrady. „Přišel k nám nepřipravený,“ posteskl si Zapalač. „Má nedostatky co se týče odrazované síly, ale i kondiční stránky. Chce však pracovat. Snaží se, stará se o sebe,“ pronesl i směrem k někdejším zraněním Russmana.

Další hráči jsou v Kvítkovicích na zkoušku, včetně jednoho hráče z II. polské ligy nebo mládežníka Zlína Adama Buchty. „Adam nás zaujal na tréninku i v zápase. Má teprve 18 let. V týdnu budeme jednat se Zlínem,“ uzavřel Petr Zapalač.

Kvítkovicím více napoví úterní zápas se Startem Brno. V dalších týdnech také bude rozhodnuto o tom, zda Matyáš Blahuta a Tomáš Dekleva stráví jaro ve zdejším prostředí nebo se půjdou rozehrát do jiného týmu.