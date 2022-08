„V prvním poločase jsme jim to třikrát přihráli ve chvíli, kdy jsme se přes šestnáctku snažili jít do kombinace. Baník nás za to trestal. Od naší hry však ustoupit nechceme, dokážu pochopit, že chyby vznikají. Kluci se z toho však musí poučit," nabádá hlavní kouč Kvítkovic Petr Zapalač.