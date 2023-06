V Kvítkovicích je měsíc a půl, mužstvo si pomalu předělává k obrazu svému. Proti favoritovi měl možnost naplno vyzkoušet, jaký udělalo progres. „Chtěli jsme hrát agresivně, s vysokým presinkem. Hlučín je zvyklý, že mančafty zalezou, že proti nim musí tvořit. Nečekal to, dost jsme mu zatápěli,“ zaregistroval 41letý kouč.

S domácím mančaftem to dlouho vypadalo nadějně, do kabin téměř odcházeli za remízového stavu 0:0. Hosté se však v první půli ujali vedení gólem v 41. minutě. „Vytvořili jsme individuální chybu,“ posteskl si.

„Klukům říkám, ať se před vápnem soupeřů nebojí hrát. Ke konci poločasu tam měl jít i Robo Russmann, dával ale zpětnou přihrávku. Hučín to vystihl a šel dva na jednoho. Byl z toho gól. Hodně mě to mrzí. Být poločas 0:0, tak věřím, že by se zápas vyvíjel jinak,“ nepochybuje Rojka.

Otrokovický celek tato situace nenahlodala. Naopak, snad ještě víc se hnal za první brankou. V tomto případě už vyrovnávací. „Peťa Chovan ze standardky trefil spojnici. Když jsme se pak nadechovali k dalšímu tlaku, tak jsme dostali druhý gól – Moučka to krásně trefil z pětadvaceti metrů do šibenice,“ smekl před 12. trefou hostujícího borce v sezoně.

Rojka chtěl zaskočit trápící se Kroměříž. Kouče Kvítkovic mrzí zbytečná červená

Do konce zápasu stále zbývalo relativně dost času, i s pozdějším nastavením to bylo 25 minut. „Za stavu 0:2 jsme tlačili, prosadili jsme se ze standardky. Krakovčíka jsme pak vysunuli na hrot, hodně jsme riskovali. Stoprocentní šanci jsme si však už nevytvořili,“ litoval David Rojka po konečném výsledku 1:2.

Zklamání kvítkovických borců bylo evidentní, bod měli na dosah. Proti mančaftu bojujícímu o druhou ligu by se jistě počítal. „Hlučínu jsme nedali nic zadarmo, po zápase si hodně oddechl. Nasazení bylo na vysoké úrovni. Projevila se ovšem větší zkušenost, potrestal nás z každé chyby. Nepamatuji si, že by Kalina něco vytáhl,“ matně pátrá v paměti. „Ještě nám chybí větší rvavost.“

Jarní fotbalový kalendář je pro Kvítkovice neúprosný – od 12. května odehráli šestý zápas, do 13. června je čekají další tři. Ve 33 dnech absolvují devět duelů! „Takový program jsem ještě nezažil, je to masakr,“ přiznává i Rojka.

Kvítkovice téměř přišly o náskok 4:0. Sáhli jsme si na dno, přiznává Rojka

„Před kluky musím smeknout, jak to fyzicky zvládají, udělali kus práce. Ztotožnili se s moji filozofií. Věřím, že v další sezoně už budeme hrát v jiných patrech tabulky,“ přeje si bývalý kouč divizního Přerova.

U dalšího ročníku Kvítkovic by měl být i David Rojka, pomoci mu k tomu měla záchrana v MSFL. Už nyní tak pomalu přemýšlí, co s kádrem na sezonu 2023/2024. „Vrátí se nám kluci z hostovaček. Uvidíme, kdo odejde, zájem o některé kluky asi bude,“ uvědomuje si mladý kouč, který by z předchozího angažmá chtěl pozvat na zkoušku Davida Kašpárka a Petr Mirvalda.

Manévrovací prostor však nebude mít velký, nadcházející ročník začne necelé dva měsíce po konci toho letošního.

MSFL, 31. kolo

SK Kvítkovice – FC Hlučín 1:2 (0:1)

Branky: 80. Krakovčík – 41. Mládek, 71. Moučka. Rozhodčí: Gasnárek – Mayer, Zapletal. Diváci: 333.

SK Kvítkovice: Kalina – Krakovčík, Ilić (84. Buchta), Chovan, Kiška, Rapavý, Dzjuba, Pernatskyi, Gerža, Russmann, Waclawik.

FC Hlučín: Kolenko – Kovala (88. Hasala), Holzer, Tomšů, Ptáček, Praus, Kolaska, Plesník, Mládek, Moučka, Buchvaldek (85. Šindler).