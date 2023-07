Kvítkovice chtěly navázat na výkon s divizním Vsetínem. To se jim podařilo. „V prvním poločase jsme si vypracovali dvě šance na gól, jednu jsme proměnili,“ poukázal na úspěšnou trefu ex-přerovského Kašpárka. Domácí naopak ve své jediné příležitosti selhali.

Vedení z konce úvodního poločasu trvalo téměř do hodiny hry, kdy se za Třinec prosadil Vučičevič. „Obdrželi jsme laciný gól. Bylo to po střele z větší vzdálenosti, brankář to mohl chytat, útočník soupeře míč dorazil,“ vrátil se Rojka k vyrovnávací a také poslední brance zápasu.

Kvítkovice v přípravě padly i podruhé. Rojka mluví o koncovce, kádru i změnách

Do konce utkání ještě zbývala půl hodina, kvítkovičtí fotbalisté si přáli urvat druhé vítězství v řadě. Makali, jak to jen šlo. „Vzápětí jsme měli šanci, nastřelili jsme břevno. Posledních 20 minut jsme byli lepším týmem, měli jsme blíže k vítězství. Škoda, že jsme některé příležitosti nevyužili. Remíza je však celkově asi zasloužená,“ uznává sportovně mladý kouč.

Modro-bílí absolvovali čtvrtý zápas ve dvanácti dnech. Po prohrách se Sigmou Olomouc B a Považskou Bystricí přišla výhra proti Vsetínu a nyní remíza s Třincem, který by se rád vrátil do druhé nejvyšší soutěže. „K zápasu jsme dobře přistoupili. Zakončili jsme teď hodně náročný blok, kluci mají o víkendu volno,“ informoval Rojka po pátečním utkání. „Výkony jdou nahoru, herní věci stále máme čas pilovat,“ dívá se směrem k úvodnímu ligovému duelu o prvním víkendu v srpnu.

David Rojka proti Třinci nasadil 15 hráčů, včetně Patrika Gerži, který se sotva vrátil z dovolené. Zdravotní komplikace naopak ze hry vyřadily stoperské duo Ilja Ilič, Martin Krakovčík. „Ilja má natažený sval, mimo bude přibližně dva týdny. Krakovčík doléčuje zadní stehenní sval, v pondělí by však už mohl být k dispozici.“

Kvítkovice oficiálně představily čtyři posily. V přípravě si spravily chuť

Na pozici středního obránce tak v poslední přípravě naskočil Adam Tkadlec, který v minulé sezoně hájil barvy Uherského Brodu. „Bude pro nás posilou,“ nepochybuje 41letý trenér.

Jedenáctý tým minulého ročníku MSFL by po už dříve avizovaných změnách měl mít ustálený kádr. Patrik Jakubowicz pouze odešel na hostování do Přerova.

Mužstvo by naopak ještě mohl posílit Viktor Rožek ze Slavičína, který nastoupil do druhého poločasu s Třincem. „Je využitelný na pozici desítky nebo krajního hráče. Vypadal dobře, zahrál solidně. Pokud se domluví kluby, měl bych o něj zájem, něco v sobě má,“ věří Rojka.

Rojka chtěl zaskočit trápící se Kroměříž. Kouče Kvítkovic mrzí zbytečná červená

Kádr Kvítkovic by minimálně na podzim měl čítat 17 hráčů do pole a 2 brankáře. „Maximálně proběhnou pouze lehké změny. Máme kvalitu, kluci chtějí, makají. Můžu zaručit, že pode mnou se zvednou!“ usmívá se hlavní kouč třetiligového týmu, který by v nové sezoně rád atakoval horní polovinu tabulky. Ideálně nejlepší šestku.

Otrokovický celek se už v pátek představí v předkole MOL Cupu, od 17.30 hodin nastoupí na pažitu Slavičína. Ligovou soutěž zahájí první srpnový víkend na hřišti nováčka ze Startu Brno.