V původním termínu, tedy 14. dubna, by to byl souboj dvou týmů bojujících o holé přežití v MSFL. Oba mančafty se však zvedly, začátkem června už měly svoji příslušnost v dalším ročníku jistou.

Lepší rozpoložení potkalo otrokovický celek, který zvítězil čtyřgólovým rozdílem. „Kluci k zápasu přistoupili zodpovědně. Od začátku jsme byli jasně lepší v kombinaci, fungovala nám hra po křídlech. Vytvářeli jsme si hodně šancí, sbírali druhé balony. Zaslouženě jsme vyhráli,“ zářil spokojený Rojka.

Domácí se relativně brzy dočkali vedení, v 18. minutě se prosadil Rapavý, pro slovenského borce to byla čtvrtá trefa z posledních sedmi zápasů. „Krásně to trefil do šibenice, byl skoro rychlý jak Ronaldo, pomalu jsem to ani nestihl,“ smál se dobře naladěný kouč.

Po půlhodině hry mohl být ještě spokojenější, jedenáctou branku sezony zaznamenal kapitán Pernatskyi. „Skvěle se tam dostal hlavou, hezky to uklidil.“

Znojemští fotbalisté se do šancí dostávali zřídka, spíše po standardních situacích. Když už to vypadalo nevesele, blýskl se Kalina. „Přežili jsme jednu šanci, podržel nás. Kdyby hosté snížili, možná by ještě byli ve hře. Rozhodlo to utkání,“ zamyslel se Rojka.

Po 45 minutách se zdálo být hotovo. I to možná mělo za důsledek pomalejší rozjezd do druhého poločasu. „Vstoupili jsme do něj až moc bohorovně, nebyli jsme koncentrovaní,“ láteřil

„Denis (Dziuba) to naštěstí krásně trefil na 3:0, Kiška pak v závěru prostřelil gólmana. Zápas jsme měli pod kontrolou, Znojmo jsme de facto předčili ve všem,“ užíval si tříbodového vítězství.

Právě zápasy v domácím prostředí si dosud hodně pochvaluje. Fotbalisté Kvítkovic zde od jeho příchodu zaznamenaly čtyři vítězství. „Kromě utkání s Uničovem tady hrajeme dobře, daří se nám. Předvádíme nátlakovou hrou. Započala tu záchrana,“ těší Davida Rojku.

Čím si skvělé výkony před vlastními fanoušky vysvětluje? „Jsme zvyklí na naše hřiště, které je abnormální, soupeři jsou po příjezdu vyděšeni,“ zmiňuje s trochou nadsázky jeden z možných aspektů.

Doma se mimo jiné daří dvojici Rapavý, Pernatskyi. Tito borci, kteří v letošní sezoně dohromady nastříleli 20 gólů, se pod Rojkou dostali na jinou herní úroveň. „Uvidíme, zda nabídky přijdou, nic konkrétního zatím není. Určitě je ale chceme udržet,“ zdůrazňuje.

„Alex je pro nás klíčový hráč, jak hraje on, tak celé mužstvo. Utkání proti Znojmu mu vyšlo lépe než ty předchozí, malinko jsem mu to vyčítal,“ přiznává na závěr.

Kvítkovice ve zbytku sezony odehrají dva zápasy. V sobotu jedou na Vrchovinu, v úterý hostí Hranice. Tabulku chtějí uzavřít do osmého místa.

MSFL, dohrávka 24. kola

SK Kvítkovice – 1. SC Znojmo FK 4:0 (2:0)

Branky: 18. Rapavý, 29. Pernatskyi, 68. Dziuba, 83. Kiška. Rozhodčí: Vojtěch Dedek – Zbyněk Proske, Matěj Dudek. Diváci: 145.

SK Kvítkovice: Kalina – Krakovčík, Ilic, Chovan (69. Jakubowicz), Kiška, Rapavý (33. Guzik), Dziuba, Pernatskyi (K), Gerža /69. Vychodil), Russmann (76. Smékal), Waclawik (76. Němec).

1. SC Znojmo FK: Hamza (K) – Baaloul (73. Bartůněk), Pálfi (60. Ryška), Dao, Kilibarda, Suchý, Mrkva (46. Kartišovs), Gomes De Gouveia, De Vasconcelos, Putu, Lukčo (46. Ledecký).