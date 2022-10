Přišel tak zákonitý trest, domácí v 57. minutě snížili na 1:2. „Po chybě ve středu hřiště jsme si to udělali složitější, soupeř snížil. Nakonec jsme prohrávali,“ poukázal mladý kouč na trefy Velkého Meziříčí v 77. a 91. minutě.

Bláznivý zápas ale přece jen ještě přinesl jednu a poslední zápletku – ve třetí minutě nastavení se o dělbu bodů postaral Chovan. „Krásnou střelou jsme vyrovnali na 3:3. Bod je však po průběhu duelu málo,“ mrzí Petra Zapalače.

Podívejte se: Krutý výsledek. Kroměříž zlomila odpor Kvítkovic až v závěru

Nebyl to první dobře rozehraný duel, který si hráči Kvítkovic sami zkomplikovali. Nejzárnějším příkladem je utkání ze začátku září, kdy otrokovičtí vedli na půdě nováčka soutěže z Frýdlantu nad Ostravicí rovněž o dvě branky. „Rozhodně to není o náhodě,“ má jasno kouč, jenž proti Velkému Meziříčí byl připravený i jako hráč.

„Ve Frýdlantu jsme vedli 3:1, ve Znojmě 1:0. Oba zápasy jsme měli pod kontrolou, znovu se to opakovalo dneska. Máme mladý tým, když dostaneme gól na 2:1, tak se psychicky dostáváme dolů, kluci to mají v hlavě, začínají být nervózní. Opustili jsme od naší hry. Chceme se toho vyvarovat, musíme se posunout dále. Kluci fotbal hrát umí, je to ale také o hlavě,“ uvědomuje si.

Jak se tedy podobných momentů vyvarovat? „I když si podobné situace zkusíme nasimulovat v tréninku, tak borci pořád budou mít zafixováno, že je to jenom trénink, že když prohrají, tak se nic neděje.“

Povinná výhra i dvě zranění. Kvítkovice si poradily s posledním týmem MSFL

„Je to o těžkých zápasech, čím více je budou hrát, tím lépe to budou zvládat. Je pouze na nich, kdy dojdou do tohoto bodu a budou to zvládat. Sám jsem v první lize poznat, jak hlava je složitá, jak jsme se po sérii proher chovali my zkušenější hráči. Budeme se snažit posunout dále,“ uzavírá Petr Zapalač.

Fotbalisté Kvítkovic se po dvanácti odehraných zápasech třetí nejvyšší soutěže nachází na šesté pozici, na druhý Hlučín ztrácí sedm bodů, na první Kroměříž dalších šest.

Svěřenci Petra Zapalače se do akce opětovně dostanou příští neděli, od 10.15 hodin nastoupí na hřišti Slovácka „B“, pátého týmu MSFL.

MSFL, 11. kolo

FC Velké Meziříčí – SK Kvítkovice 3:3 (0:2)

Branky: 57. Plichta, 77. Plichta, 90+1. Sysel – 39. Pernatskyi (pen.), 42. Rapavý, 90+3. Chovan

FC Velké Meziříčí: Dubec – Puža (C), Dolejš, Šuta (46. Partl), Franěk, Plichta, Malata Mi. (90+2 Štourač), Sysel, Malata Ma. (69. Vašíček), Karmazín, Mucha

SK Kvítkovice: Semanko – Kuběna, Bala, Vychodil, Kiška (88. Jakubowicz), Dziuba, Pernatskyi (C), Gerža (71. Chovan), Guzik, Rapavý