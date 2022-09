„I po letech mě to trošku mrzí, že mi tyto dva zápasy utekly, protože po naštípnutém kotníku jsme se tehdy na jaře dostal do slušné formy a coby dvanáctý hráč bych na devětadevadesát procent na nějaký čas nastoupil,“ je přesvědčený.

Před domácím zápasem byl nachystaný, užíval si atmosféru nevšedního duelu. „Pak ale přišel do šatny lékař a ptal se nás, zda jsme před utkáním něco užili. Já jsem zrovna ten den několikrát potřeboval kapky do nosu, a jelikož v nich byla zakázaná látka sanorin, vysvlékl jsem dres a trenéři zavolali bráchu z tribuny,“ vybavuje si i po letech.

Zatímco na Andrově stadionu mladší Guzikův sourozenec nenastoupil, v odvetě na úkor staršího bratra, který si natrhl zadní stehenní sval a zůstal doma, odehrál závěrečných dvanáct minut.

Michal Guzik si užil souboje prvního kola s Bangorem City.

V české lize nakonec za Olomouc a České Budějovice odehrál deset utkání, později působil v Třinci.

„Velkou roli sehrálo to, že jsme byl často zraněný,“ upozorňuje.

Zdravotní problémy jej provázely i v nižších soutěžích. V Kyjově si zlomil ruku, a tak raději zamířil do Rakouska, kde v podstatě dohrál kariéru.

Poslední sezonu absolvoval ve Vendryni, do Slezska jej zlákal bývalý manažer Třince.

„Ale pak jsem si při jednom zápase u bráchy v krajském přeboru přetrhl křížový vaz a definitivně s tím sekl,“ uvedl.

Věřil, že bude hrát ligu, ale šance nepřicházely, tak Bobčík zamířil do Hodonína

Po konci kariéry se věnoval hlavně synovi Michalovi, kterého provází od prvního kopnutí do míče.

Guzik mladší začal ve Slavoníně, přes Sigmu a Prostějov se dostal do Ostravy. Z dorostu Baníku zamířil na Hanou. Jaro strávil v divizních Kozlovicích, od léta už patří Kvítkovicím.

Devětačtyřicetiletý Guzik u fotbalu zůstal coby divák a rodič, který žije v Olomouci a pracuje jako obchodník s nemovitostmi.

„V minulosti jsem měl vícero nabídek, třeba dělat skauta u nějaké agentury,“ přiznává.

Dlouho odolával. Kývl až nyní, na nabídku třetiligových Kvítovic, kam v létě přestoupil jeho syn. „Sledoval jsem každý zápas. Byl jsem v kontaktu s panem Býmou, který přišel s nápadem, že by mě angažoval. Po konzultaci s hlavním trenérem Zapalačem jsem na to kývl. Mně se líbilo, jakým způsobem se to tady začalo rozvíjet, co se tady vytváří a dohodli se,“ říká.

„Poznal jsem kluky, práci trenéra. Mně se to líbilo, sedli jsme si i lidsky,“přidává.

Podívejte se: Ani posila z ligového Zlína nepomohla. Kvítkovice zdolaly Hodonín

V šatně si sice vyslechl pár běžných vtípků, ale jinak žádné problémy neměl. „Kabina je fakt zdravá,“ zjistil záhy.

Premiéru si odbyl při pátečním zápase s Hodonínem, společně s týmem slavil výhru 1:0. „Bylo to něco jiného než na tribuně,“ přiznává. „Už se nesoustředím jenom na fotbal, ale všímám si i dalších věcí, které pak s s trenérem konzultujeme. Už se nesoustředím jenom na syna či hru,“ doplňuje.

Hlavní trenér Petr Zapalač si spolupráci s novým asistentem pochvaluje. „Dříve, když chodil na naše zápasy jako divák, tak jsme spolu některé věci probírali a měl dobré postřehy. Samozřejmě i díky jeho hráčským zkušenostem je jeho přínos je znát,“ oceňuje.