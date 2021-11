Oba góly padly v závěrečné čtvrthodiny. Nejprve se prosadil útočník Fastavu Filip Lehký, jenž dostal přednost před Liborem Bobčíkem a trenéru Marcaníkovi se odvděčil za důvěru gólem, vyrovnání favorizovaným hostům zařídil chvíli před koncem střídající Michalik, který zblízka dotlačil balon do sítě po dobře zahrané standardní situaci Ambrozka.

„Výhra byla blízko, ale zároveň jsme mohli být zklamaní ještě víc, protože převaha soupeře byla ve druhé půli i díky větru velká. My jsme hrozili spíše z brejků, i proto je pro nás bod dobrý,“ vnímá domácí kouč Luděk Marcaník.

Kouč béčka Fastavu se musel v neděli dopoledne obejít bez ligových posil, přesto to herně špatné tentokrát nebylo. „Sestava byla vyloženě juniorská. Jsem rád, že jsme se zkušenému soupeři dokázali vyrovnat v soubojích i důrazem,“ těší Marcaníka.

Tomu vyšlo nasazení útočníka Lehkého. Devatenáctiletý forvard nastoupil od první minuty teprve podruhé v sezoně, přesto si připsal třetí gól a byl suverénně nejnebezpečnějším hráčem ševců.

„Chtěli jsme něco změnit. On to má ale těžké, protože studuje v Praze a trénuje na Dukle, takže s kluky moc není, ale tento týden byl na dvou trénincích. Jsem rád, že to dotrpěl skoro až do konce podzimu a pomohl nám k výkonu i k bodu,“ chválil mladého hroťáka.

Lehký se ocitl ve dvou velkých šancích už v prvním poločase, ale proti hostujícímu brankáři Uvízlovi ani jednou neuspěl.

Hanáci se proti dobře bránícímu soupeři jen velmi složitě prosazovali. Krč střílel vedle, mimo šla i hlavička Komendy.

Hosté se po přestávce zlepšili, ale nebezpečnější byli paradoxně Zlíňané. V 53. minutě chyboval hostující gólman Uvízl a mohl být rád, že po faulu na Lehkého nebyl vyloučen. Na druhé straně se Uničovští dožadovali odpískání dvou penalt, sudí Dubravský ale nechal borce hrát.

Klíčové chvíle přišly až na konci bojovného střetnutí. Oba týmy si pomohly standardními situacemi. Nejprve po centru do šestnáctky uklidil míč do sítě pohotový Lehký, který mohl po centru Hrdlička přidal druhý gól, ale ve výhodné pozici nezakončil přesně.

Hosty zachránil až střídající Michalik, jenž doklepl balon do sítě po nákopu Ambrozka a zákroku gólmana Bachůrka. Hanáci v závěru tlačili, druhý gól ale nepřidali. Za výhrou se vydali příliš pozdě.

„Psychika po posledních výsledcích nebyla dobrá, což byl důvod, že jsme byli tak zatáhnutí. S výkonem i organizací hry jsem ale spokojený, protože Uničov má silný, zkušený a soubojový tým. V létě tady odehrál s áčkem vyrovnaný zápas,“ připomněl na závěr Marcaník.

Jeho mladý tým zakončí půlrok za týden v Blansku.

MSFL, 15. kolo -

FC Fastav Zlín B – SK Uničov 1:1 (0:0)

Branky: 75. Filip Lehký - 88. Šimon Michalik

Rozhodčí: Dubravský - Kolář, Nápravník (Prokop)

Žluté karty: Pobořil, Slovák – Uvízl, Bala, Ambrozek

Diváci: 115

Zlín B: Bachůrek – Pafka, Němeček, Jura, Slovák - Hrdlička, Kulíšek, M. Mlýnek (50. Pobořil), V. Mlýnek, Nečas - Lehký (90+3. Bobčík). Trenér: Marcaník.

Uničov: Uvízl – Ambrozek, Bala, Diblík (50. Michalik), Kamas, Komenda, Krč, Můčka, Straňák (46. Vybíral), Vybíral. Trenér: Žmolík.