„Dostali jsme lekci z naivity. Soupeř nebyl herně lepší ani fotbalovější, ale hodně bojoval, snažil se a tři body nakonec vydřel. Bohužel i s pomocí penalty,“ štvalo zlínského trenéra Luďka Marcaníka.

Klíčová chvíle přišla v 54. minutě. Jeden z domácích hráčů si píchl míč směrem ven z šestnáctky, počkal si na kontakt s hostujícím brankářem Bachůrkem, upadl a nařízený pokutový kop proměnil Pecuch.

„Pak už to nemělo s fotbalem nic společného. My jsme se do hry znovu nedostali, začali jsme se schovávat, nedostávali jsme se do šancí a domácí to rozkouskovali. Nikam nespěchali a výsledek uhájili. Naši kluci se s tím nesrovnali hlavně psychicky, proto nenavázali na výkon z prvního poločasu,“ uvedl na klubovém webu Marcaník.

Hosté přitom byli v úvodní části jasně lepší a i bez zvučných ligových posil si vypracovali řadu šancí. Bobčík, Nečas, Tkáč ani Hrdlička ale nedokázali domácího brankáře Baránka překonat, ujala se pouze individuální akce Tkáče.

Šikovný středopolař na polovině hřiště obral domácího stopera o balon a sólový nájezd s přehledem proměnil.

Ševci ale o vedení bleskově přišli. Po dlouhém nákopu z domácí poloviny, nezareagovali na následující centr do vápna a volný Blahuta hlavou srovnal.

„Tuto situaci jsme podcenili. Při bránění jsme si počínali hodně pasivně. Bylo až k pláči, kolik úsilí nás stál vedoucí gól a jak snadno a lacino jsme o vedení zase přišli. Místo abychom vedli v poločase o dvě o tři branky, začínalo se od znovu,“ líčil smutně Marcaník.

Podobně si jeho svěřenci počínali i minulý týden proti Jihlavě. Tentokrát však ve druhé půli na výkon z prvního poločasu nenavázali a zahozené šance mrzely dvojnásob.

„Toto je realita mužského fotbalu, na kterou si kluci teprve zvykají. První poločas byl z naší strany herně v pořádku, druhý už nám nevyšel a v bojovnosti a zarputilosti nás domácí předčili,“ dodal zlínský trenér.

Juniorka Fastavu se za týden představí zase doma. V neděli dopoledne se na Vršavě utká s předposledním Znojmem.

Hrát nebude stoper Kulíšek, který byl v nastaveném čase po druhé žluté kartě vyloučen.

MSFL, 4. kolo -

FC Dolní Benešov – FC Fastav Zlín B 2:1 (1:1)

Branky: 38. Blahuta, 54. Pecuch z penalty – 36. Tkáč

Rozhodčí: Vejtasa - Páral, Pospíšil (Mudra)

Žluté karty: Karčmár – Hellebrand, Kulíšek

Červená karta: 90.+2. Kulíšek (Zlín B)

Diváci: 104

Dolní Benešov: Baránek – Wojatschke (46. Pecuch), Koňařík (20. Rončka), Massaniec, Rubý, Moravec, Blahuta, Vrána (46. Karčmář), Labuda (46. Latka), Wybraniec, Skroch. Trenér: Melecký.

Zlín B: Bachůrek – Pafka, Němeček, Kulíšek, Slovák (67. Jura) – M. Mlýnek (55. Hellebrand), Pobořil (67. A. Číž), Tkáč (76. V. Mlýnek), Hrdlička (76. Uhřík), Nečas - Bobčík. Trenér: Marcaník.