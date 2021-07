„Výsledek pro nás opravdu není příznivý, nicméně realita mužského fotbalu některým klukům otevřela oči a jsme za tuto lekci velmi rádi,“ uvedl na klubovém webu trenér béčka Fastavu Zlín Luděk Marcaník.

Ten měl na Hané k dispozici hodně nezkušený tým. Kvůli souběžně hranému utkání ligového mužstva s Prostějovem v Luhačovicích nemohl využít ani posil z áčka. Šanci tak dostali i někteří dorostenci.

„V obranné činnosti jsme si počínali hodně lehkovážně. Kluci si mysleli, že soupeře přehrají fotbalovostí, jenomže zkušenější domácí nic nepodcenili, počkali si na naše chyby a ty trestali,“ uvedl Marcaník.

Jeho tým po prvním poločase prohrával už 0:3. Ševci se ale nevzdali a po přestávce se dostali více do hry. Z několika slibných šancí se však prosadili jenom jednou, čestný úspěch Fastavu zaznamenal Lehký.

„Zkušený soupeř nás sice nechal hrát, ale klíčové prostory si většinou dokázal pohlídat a nedělal v defenzivě zdaleka takové hrubé chyby jako my v prvním poločase. Do plných už nám to tolik nešlo. I proto Kozlovice zaslouženě zvítězily,“ uznal zlínský kouč.

Béčko Zlína se v dalším přípravném utkání představí v Brně, kde vyzve juniorku Zbrojovky.

Přípravný fotbal -

FK Kozlovice – FC Fastav Zlín B 3:1 (3:0)

Branka Zlína: Lehký.