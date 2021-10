„Soupeř během úvodního poločasu nebyl ani tak fotbalovější, měl však větší vůli. I když jsme na úvod měli dvě střely, tak před úvodní brankou jsme propadli v obraně, druhý gól padl nešťastně po závaru," přiblížil Matějka obě branky zápasu.

Týmy před sobotním zápasem dělily pouhé čtyři body, utkání tak vzhledem k situaci ve druhé polovině tabulky mělo velkou váhu. „Byl to důležitý zápas, zalekli jsme se však nasazení soupeře, kterému jsme se v této činnosti nedokázali ani vyrovnat. Naší nedisciplinovaností jsme se navíc ve druhém poločase dostali do deseti. Nakonec jsme měli tři čtyři příležitostí, ze kterých mohla padnout branka. Zvýšený pohyb a nasazení však přišlo pozdě," posteskl si lodivod hostující lavičky.

Těsně před hodinou zápasu ze hřiště musel odejít Filip Přikryl, jenž obdržel druhou červenou kartu v sezoně. Pro Viktorii to bylo celkově už čtvrté vyloučení ze čtrnácti letošních zápasů MSFL. „Je to hodně velký počet. Kluky vždy nabádám k disciplíně a morálce."

„Ve Vratimově to byla těžká nedisciplinovanost. Můžeme se o tom bavit jak chceme, je to však o přístupu jednotlivce. Trenér s tím pak už něco těžko udělá. Každý si musí uvědomit, o co se hraje," vyjádřil se Matějka, podle kterého byl Přikryl v Dolním Benešově vyloučený poté, co se zpětně obořil na pokřikujícího fanouška.

Otrokovice další důležitý zápas odehrají příští sobotu, od 10.15 na vlastním stadionu přivítají Znojmo.

MSFL, 13. kolo

FC Dolní Benešov – FC Viktoria Otrokovice 2:0 (2:0)

Branky: 9. Labuda, 35. Labuda. ŽK: 79. Massaniec (DBE) – 47. Jasenský (OTR), 56. F. Přikryl (OTR). ČK: 59. F. Přikryl (OTR). Rozhodčí: Silný – Slabý, Vejtasa. Diváci: 105

FC Dolní Benešov: Chvěja – Kubík, Massaniec, Moravec /K/, Rončka – Wybraniec, Rubý, Pecuch (84. Blahuta), Skroch, Karčmář (84. Gebauer) – Labuda (90. Latka).

FC Viktoria Otrokovice: Semanko (46. Konečný) – Markovič, Zapalač, Jasenský /K/, Bahounek (66. Fiala) – F. Přikryl, Zedníček, Mlýnek, Š. Přikryl, Kiška – Vašulka.