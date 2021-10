„Utkání bylo hodně nervózní, šlo vidět, že jsme moc chtěli získat body. Podepsalo se to na řešení situací,“ uvědomuje si Matějka.

Jeho svěřenci po vyrovnaném úvodním poločase ve druhém dějství předvedli ještě lepší výkon. „Vrchovinu jsme už do ničeho nepustili. Vyhrát se nám však bohužel nepodařilo, v tabulce by nám to hodně pomohlo,“ věří lodivod domácí lavičky.

Při zakončení mu chybělo více důrazu i agresivity v šestnáctce. „Ale bylo to i o kvalitě řešení brejkových situací. Po pěkných přihrávkách jsme se dostávali za obranu, bohužel nás zklamal první dotek a lepší technické provedení.“

Ve včerejším zápase však našel i pozitiva. „Soupeře jsme nepustili do žádné šance. S defenzivní činnosti tak panuje spokojenost,“ uzavřel Roman Matějka.

Fotbalisté Otrokovic po jedenácti odehraných zápasech na kontě mají pět bodů, aktuálně se nachází na předposledním místě MSFL. Další zápas odehrají v sobotu na půdě dvanáctého Vratimova.

MSFL, 10. kolo

FC Viktoria Otrokovice – SFK Vrchovina Nové Město na Moravě 0:0

Otrokovice: Semanko – Markovič, Mlýnek (88. Olaoye), Zedníček (73. Vychodil), Oulehla, Vašulka, Kiška (85. Š. Přikryl), F. Přikryl, Jasenský (K), Zapalač, Bahounek