„Výkon byl takový, co nám soupeř dovolil. Do 30. minuty se hrálo od vápna k vápnu. Bohužel jsme ale v zápase vyrobili tři chyby. Navíc nemáme potřebnou sílu dopředu. Minule jsme měli devět gólovek, proti Kroměříži pomalu žádnou. Zaslouženě vyhrála,“ uznal hlavní kouč Otrokovic Roman Matějka.

Domácí se v zápase poprvé prosadili ve 37. minutě, za další tři minuty už vedení bylo dvoubrankové. „První gól padl po nedůrazu ve vápně, před druhým a třetím jsme rovněž vytvořili hrubku. Ke konci jsme hráli na tři obránce, jeden z nich zachyboval. Pak se řešilo faulem, z penalty dali třetí,“ připomněl Matějka situaci ze 69. minuty, kdy se úspěšným exekutorem stal Adam Houser.

Zatímco v předchozích čtyřech zápasech se otrokovickým podařilo vytvářet si solidní příležitosti ke skórování, proti Kroměříži už tak úspěšní nebyli. „Frýdek byl týden zpátky oproti nám herně slabší než my, dominovali jsme. Kroměříž nás ale nyní do moc šancí nepouštěla. Bohužel nedáváme góly,“ smutní lodivod Viktorie.

Co tedy udělat pro to, aby se mužstvo Otrokovic zvedlo? „Je to o psychice, v hlavách. Jsme zaboření v blátě až po uši, těžko se motivuje do dalších zápasů. Nejde vyměnit pět hráčů. Nejjednodušší se nabízí změn na pozici trenéra, s vedením jsme se o tom bavili, zatím to na to není. Nezbývá než pracovat než týden co týden,“ uzavřel Roman Matějka.

Fotbalisté Otrokovic si první body do tabulky budou moci připsat příští týden, od 10:15 hodin přivítají Velké Meziříčí.

MSFL, 5. kolo

SK HS Kroměříž – FC Viktoria Otrokovice 3:0 (2:0)

Branky: 37. Surynek, 40. Cupák, 69. Houser (pen.)

Rozhodčí: Drozdy – Tomanec, Ogrodník (Prokop)

Žluté karty: Červenka – Přikryl, Oulehla

Diváci: 279

Kroměříž: Dostál – Machálek, Zavadil, Tiahlo, Jeleček – Lhotecký (45.+2. Plecitý), Matoušek (71. Sklenář), Cupák, Houser (84. Novotný), Červenka (84. Vyhlíd) – Surynek (71. Votava). Trenér: Červenka.

Otrokovice: Konečný – F. Přikryl (82. Vychodil), Suchý, Markovič (46. Š. Přikryl), Oulehla – Schlehr (34. Bahounek, Zedníček (75. Vašulka), Pančochář, Zapalač (75. Minář), Kiška – T. Mlýnek. Trenér: Matějka.