„Od nás to bylo herně lepší než s Brnem. Kluci to odmakali, v přechodové fázi byly slušné věci. Jenom škoda, že jsme žádnou akci nedohráli do finále. Samozřejmě tam byly i chyby, které se pokusíme odstranit. Na nějaké závěry je ještě čas. Samozřejmě nás čeká hodně práce. Velké rezervy vidím hlavně v taktických věcech,“ uvedl kouč zlínské juniorky David Hubáček.

Hosté se na Slovácku prezentovali poctivým výkonem, organizovanou defenzivou. Zlíňany v úvodu střetnutí zlobil pouze Pavel Juroška, rychlému ligovému křídelníkovi ale nepovolili skórovat.

Ve druhé půli ovšem nepokryli africké hráče, po dvou úderech prohráli.

„Kluci to v tomto počasí měli složité. Bylo nás jenom čtrnáct, na rozdíl od soupeře jsme nemohli sestavu tolik prostřídat, oživit. Domácí udrželi tempo po celé utkání, my jsme po změně stran trošku vadli, ale utkání z hlediska kondice splnilo účel. Jsme spokojení,“ pronesl Hubáček.

Fotbalista Zlína B Štěpán Marcaník po utkání se Slováckem B | Video: Libor Kopl

Hosté dorazili na půdu krajského rivala i se Sloukem, Švachem či Červinkou, kteří absolvovali přípravu s prvním týmem.

V základní sestavě byl i Angolan Pedro, naopak scházeli nemocní Grygera s Hordiienkem.

Pryč je Navrátil, který odešel do Slušovic. Brankář Slezák je na zkoušce v Kroměříži.

Začátek sobotního utkání patřil domácímu Slovácku. V prvních deseti minutách se do dvou zakončení dostal Juroška, pokaždé ale pálil jen do připraveného gólmana Bachůrka.

Ševci zahrozili po centru Hamalčíka, Chytil ovšem hlavičkoval mimo.

Zbytek první půle byl vyrovnaný, bez výraznějších šancí.

I po změně stran se dlouho hrálo hlavně mezi šestnáctkami. Domácí byli silnější na míči, do zakončení se ale dostávali jen velmi obtížně.

Velkou šanci v 65. minutě zazdil Ayoola, po úniku Jurošky dorážel z malého vápna vedle.

Nigerijský forvard skóroval až z další akce, když se třinácti metrů trefil přesně k tyči.

Zlíňané po prostřídání nebyli tak aktivní, spíše se bránili. Nejblíže vyrovnání byl Marcaník, hostující krajní bek ale brankáře Urbana nepřekonal.

Odpor rivala zlomil v poslední minutě Jaja, urostlý stoper skóroval hlavou po rohu.

Bylo hotovo.

Fotbalisté Zlína B zakončí letní přípravu za týden v Kroměříži, kde v neděli od šestnácti hodin vyzve rezervu Hanácké Slavie.