SK SIGMA OLOMOUC B – FC TRINITY ZLÍN B 3:1 (1:1)

Branky: 15. Fabiánek z penalty, 84. Mikulenka, 90. Maza z penalty – 43. Červinka.

Po své premiéře mladé svěřence spíše chválil. „Až na dva posty jsme prostřídali v poločase dvě jedenáctky a v akci jsem tak mohl vidět všechny kluky, s nimiž se teprve seznamuji. Potěšil mě přístup k utkání a snaha hráčů přenést do zápasu věci z tréninkového procesu. Je to teprve začátek, protože trénujeme teprve týden, nicméně máme na co navazovat a věřím, že každým zápasem se budeme zlepšovat,“ věří Vrtělka.

Béčko Sigmy v sobotu odehrálo také duel s prvoligovými Pardubicemi, takže domácí trenér Chromý nasadil proti Zlínu spíše mladší hráče a dorostence. „Přesto mělo utkání svoji kvalitu a jsme rádi, že jsme tady mohli nastoupit,“ uvedl Vrtělka.

Hanáci byli v prvním poločase nebezpečnější. Mikulenka v úvodní šanci zápasu ještě neuspěl, ale Fabiánek se už nemýlil, když proměnil pokutový kop nařízený po faulu na Fialu.

Juniorka Olomouce mohla své vedení do přestávky ještě navýšit, ale aktivní Fiala stejně jako Grečmal proti zlínskému brankáři neuspěl. Juniorka ševců srovnala krok těsně před odchodem do kabin, kdy se prosadil Červinka.

„Domácí měli v prvním poločase více ze hry, ale my jsme hráli organizovaně a nakonec jsme se prosadili i střelecky,“ poznamenal zlínský trenér.

Po změně stran už Zlín srovnal hru, přesto mohl Kašpárek pár minut po začátku druhé půle vrátit vedení na stranu Sigmy, ale hlavou minul. Nepřesně hlavičkoval i Mikulenka v 71. minutě.

Následně však zlínského brankáře překonal a poslal Hanáky do vedení, které v poslední minutě z penalty navýšil Kolumbijec Ronny Maza, jenž je v Sigmě na zkoušce.

Mladí ševci další přípravné utkání sehrají příští sobotu na Vršavě s béčkem brněnské Zbrojovky.