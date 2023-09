Fotbalisté Zlína B si ve třetí lize připsali už čtvrtou remízu. Mladí ševci hráli nerozhodně i v Ostravě na Bazalech, kde se s domácí juniorkou Baníku rozešli smírně 1:1. Oba góly padly ve druhém poločase. Skóre otevřel v 54. minutě hostující Libor Bobčík, za soupeře z penalty srovnal Jakub Drozd.

Asistent trenéra Zlína B David Hubáček se svým svěřencem. | Foto: Deník/Jan Zahnaš

„Bod bereme, i když proti kvalitnímu soupeři jsme při troše štěstí mohli získat i všechny tři,“ míní asistent trenéra Zlína B David Hubáček.

Blízko vítězné brance byl v nastaveném čase Bobčík. Hostující útočník sice dopravil míč do sítě, ale stál v ofsajdu, takže sudí Dedek branku správně neuznal.

Jinak slušná návštěva viděla zajímavý a svižný fotbal, byť s minimem vyložených šancí. Hosté pořádně zahrozili v 9. minutě, kdy hlavičkující Číž zatřásl břevnem.

Stejný hráč se pak k zakončení dostal v první půli ještě jednou, domácí gólman Hrubý ale dobře zasáhl a balon vyrazil na roh.

Ostravští mladíci se snažili, kombinovali, ale výraznější příležitost si v úvodní části nevypracovali.

Myslíte si, že obrátíme Zlín za dva týdny naruby? ptá se Vrba. Tým chce posílit

Vzruch přinesla až druhá půle. Do vedení šel v 54. minutě Zlín. Bobčík si po centru Slováka zpracoval těžký míč a balon parádně uklidil k tyči. „nebyla to lehká pozice, ale zvládl to dobře,“ chválil útočníka Hubáček.

Baník ale výsledek brzy srovnal. Po zbytečné ztrátě Poláška hasil situaci ve zlínské šestnáctce gólman Bachůrek a sudí Dedek po nedovoleném zákroku zlínského brankáře nařídil pokutový kop. Penaltu proměnil Drozd a bylo to 1:1.

Ševci měli dál navrch, tlačili se do zakončení. Dvakrát po trestném kopu střílel Hellebrand, skóre se však nezměnilo.

„V poli to bylo herně vyrovnané, byli jsme ale nebezpečnější než soupeř. Škoda, že jsme některé věci v předfinální fázi nevyřešili dobře nebo nedotáhli. Jinak to od kluků byl dobrý výkon,“ uvedl Hubáček.

V závěru měla navrch rezerva Ostravy, žádnou tutovku si ale nevypracovala. Naopak na druhé straně v nastaveném čase skórovali Zlíňané, gól ale kvůli ofsajdu Bobčíka neplatil.

„Celkově to byl dobrý zápas. Výhře jsme byli asi blíž, bohužel jsme stejně jako soupeř dali jenom jeden gól,“ dodal Hubáček.

Mladí ševci se v dalším zápase představí na Letné. Utkání s Třincem se hraje již v pátek od patnácti hodin.

MSFL, 5. kolo -

FC BANÍK OSTRAVA B – FC ZLÍN B 1:1 (0:0)

Branky: 61. Drozd z penalty – 54. Bobčík. Rozhodčí: Dedek – Proske, Jurajda. Žluté karty: Holáň – Bachůrek. Diváci: 350.

Ostrava B: Hrubý – Říha, Měkota, Da Silva – Krupička, Drozd (66. Málek), Grygar, Fadairo, Holaň – Elekana (66. Šudák), Chvěja (90.+3. Abdoulkarim). Trenér: Josef Dvorník.

Zlín B: Bachůrek - Jura, Slovák, Kulíšek, Švach (64. Fojtů), Číž (46. Červinka), Polášek, Hellebrand (90.+3. Hellebrand), Bobčík, Hrdlička (80. Ovesný), Mlýnek (90.+3. Frolek). Trenér: Jan Jelínek.