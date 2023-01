„Nad nabídkou jsem dlouho neváhal. S lidmi z vedení jsme byli přes svátky v kontaktu. Jenom se čekalo na to, jak se vyvrbí situace u prvního mužstva. Po vyřešení realizačního týmu u áčka jsem dostal nabídku vést béčko, což jsem přijal. Jsem Zlíňák a chci klubu pomoct,“ říká Jelínek.

Návrat k juniorce nebere nijak těžce. Tým i hráče dobře zná. Vždyť několik talentovaných kluků měl každý den na očích.

Program fotbalistů Zlína B

Pondělí 2. ledna – zahájení přípravy

Sobota 14. ledna – Kroměříž – Zlín B

Sobota 21. ledna – Zlín B – Bohunice

Pátek 27. ledna: Dubnica – Zlín B

Sobota 11. února: Brno B – Zlín B

Sobota 18. února: Zlín B – Ostrava B

Neděle 26. února: Zlín B - Slovácko B

Neděle 5. března: Zlín B - Frýdek-Místek (MSFL)

„Nejdu do cizího prostředí, sžití bude jednodušší. Navíc mužstvo přebírám po Víťovi Vrtělkovi, se kterým mám podobný pohled na fotbal. Chci pokračovat v jeho práci a kluky ještě posunout,“ prohlásil.

I když v minulém roce pracoval s profesionály, a teď bude koučovat i studenty či hráče bez smlouvy, slevovat ze svých nároků příliš nechce.

„Samozřejmě budu brát ohled na to, že kluci chodí i do školy, ale budu na ně přísný stejně jako předtím. Sám tomu dávám maximum a to stejné chci po nich,“ říká.

„Budu se snažit je dál rozvíjet, aby se zlepšovali a byli připravení na mužský fotbal a jednou mohli hrát první nebo druhou ligu,“ uvedl.

Trenér Jelínek se vrátil zpátky na Vršavu, béčko povede s Hubáčkem a Novákem

Třetiligová juniorka zahájila zimní přípravu stejně jako áčko v pondělí. „Začali jsme zvolna. První týden je takový zahřívací, protože řada kluků se připravuje s prvním týmem. Plnohodnotnou přípravu odstartujeme až příští pondělí, kdy se k nám připojí i hráči, kteří s áčkem neodletí na Maltu,“ vysvětluje.

Kádr Zlína B se po podzimní části nijak nezměnil. Kdo v něm zůstane a kdo třeba půjde na hostování, se ukáže až v únoru či březnu.

„Na začátku přípravy dostanou šanci všichni kluci, kteří budou mít měsíc na to se ukázat a přesvědčit mě, že do sestavy i do mužstva patří,“ pronesl Jelínek.

Čtrnáctý tým MSFL se bude na těžké jarní odvety připravovat téměř výhradně v domácích podmínkách. Jen na konci ledna ševci opustí Vršavu a vydají se do nedalekých Luhačovic.

V rodišti kouče Jelínka absolvují čtyřdenní soustředění, které zakončí přípravným duelem na Slovensku v Dubnici. První zápas je na programu v sobotu 14. ledna v Kroměříži, dalšími soupeři Zlína B budou Bohunice a béčka Brna, Ostravy a Slovácka.

Do druhé poloviny mistrovské sezony vstoupí Zlíňané domácím duelem proti Frýdku-Místku.

„Určitě se chceme pohybovat ve středu tabulky mimo sestupové příčky. MSFLje ale nevyzpytatelná soutěž. Čekají nás těžké zápasy i kvalitní soupeře. Musíme se na to dobře nachystat,“ ví Jelínek.

Důležitá bude spolupráce s ligovým týmem i devatenáctkou. „Uvidíme, jak to bude fungovat, ale věřím, že to zvládneme,“ dodává čtyřicetiletý kouč, kterému budou u béčka pomáhat asistenti David Hubáček, Otakar Novák a vedoucí mužstva Karel Šimurda.