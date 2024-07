Bez velkých změn a s devíti dorostenci zahájili letní přípravu na další sezonu ve třetí lize fotbalisté Zlína B. Mladí ševci se pod vedením trenéra Davida Hubáčka, který po odchodu Romana Dobeše do Kroměříže shání nového asistenta, každý den scházejí na Vršavě, první zápas sehrají v sobotu dopoledne doma s rezervou Brna.

„Příprava bude klasická. Potrvá čtyři týdny, což by nám mělo stačit. S některými kluky jsme se potkávali už v zimě. Grygera, Petruta, Frolek i další mladíci nám občas vypomáhali, nyní je dál budeme učit dospělému fotbalu, což je základ. Skok z dorostu do mužů je velký, musí se přizpůsobit a přechod co nejdříve zvládnout,“ uvedl David Hubáček.

Na startu letní přípravy má však pouze omezený počet hráčů. Hned osm mladíků nyní trénuje s druholigovým mančaftem.

O šanci v áčku se perou Polášek, Slouk, Švach, Kulíšek nebo Číž, zkušenosti po boku Poznara, Vukadinoviće a dalších mazáků sbírají také Hönig, Hartman či Červinka.

„Kluci s áčkem trénují už dva týdny. Zbytek si plnil individuální běžecké plány. Chtěli jsme, aby přišli nachystaní a my mohli většinu času trávit na hřišti,“ říká.

Z loňského kádru zůstali pouze Jura, Hamalčík a Zábojník.

K nim se přidalo devět dorostenců. Z devatenáctky do mužů přešli Marcaník, Frolek, Petruta, Hordienko, Navrátil, Chytil, Malenovský a Průcha, Grygera se kvůli dovolené připojí k týmu až ve středu.

Šanci mezi muži dostane i kapitán staršího dorostu Bránecký.

„Jinak žádný z kluků neskončil, moc změn nemáme,“ říká Hubáček.

Kádr se bude postupně tvořit. Pohyb bude mezi Letnou a Vršavou a také směrem ven. „Někteří kluci třeba půjdou na hostování, Malenovský chce jít na vysokou školu. Uvidíme, co ostatní kluci,“ uvedl.

Mladí ševci se budou připravovat výhradně na Vršavě. „Budeme hlavně na hřišti, běhy budeme zkracovat,“ přiznává.

Zkoušet a testovat formu budou Zlíňané hlavně ve třech přípravných duelech. První zápas sehrají už v sobotu dopoledne doma proti Brnu B, před startem nové sezony se ještě utkají s juniorkou Slovácka a Kroměříží.

Zajímavostí je, že všechny tři soupeře potkají ševci i v mistrovské sezoně.

Ve třetí lize budou Zlínský kraj zastupovat také Zlínsko, Uherský Brod a Strání, takže na Hubáčkovi svěřence čeká spousta atraktivních zápasů.

„Strání za dva roky postoupilo z krajského přeboru do třetí ligy, bude mít velkou motivaci ukázat se. Kroměříž je stabilní účastník, ambiciózní tým, který se bude chtít vrátit do druhé ligy. My máme skromnější cíle, nechceme hrát ale dole,“ říká Hubáček.

I když Zlíňané závěr minulé sezony zvládli dobře a v předstihu se zachránili, hlavně na podzim zbytečně poztráceli několik bodů.

„Tým je nezkušený, kluci se ale postupně otrkávají, učí. Věřím, že to bude dobré,“ dodává.